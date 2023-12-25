Сегодня, 25 декабря, вопросы пожарной безопасности обсуждались на аппаратном совещании в акимате города. Один из аспектов - снижение рисков, связанных с использованием газобаллонного оборудования на транспорте.

- В соответствии с правилам пожарной безопасности для транспортных средств, использующих газовое оборудование, действует запрет на въезд в паркинги торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, подземные автостоянки жилых комплексов. Мера введена в целях безопасности, - напомнил исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ. - Кроме того, согласно технике безопасности, бак должен заполняться не более, чем на 85%, в баллоне должно оставаться место, поскольку при въезде в паркинг, где теплее, чем на улице, газ начинает расширяться. Однако зачастую при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления снимают из системы, так что водители не соблюдают это требование.

Актуальности теме добавляет то, что в праздничные дни ТРЦ, другие развлекательные объекты принимают большое количество людей на новогодние мероприятия, и транспорта в паркингах значительно прибавляется.

- Знаки запрещающие видят, но все равно едут. Обращаюсь к полиции - вы за этим следите, усиливайте контроль, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

На совещании также напомнили, что с 1 января 2024 года в Казахстане вводится специальный знак для оснащения автомобиля с ГБО - чтобы сразу было видно, какой транспорт не имеет права въезжать в паркинг, либо иное закрытое помещение. За отстутсвие данного знака к владельцам автомобилей будет применятся административное взыскание в виде штрафа в размере 3 МРП (10 350 тенге).