Сегодня, 25 декабря, в областном центре подвели итоги конкурсов на новогоднее украшение городских территорий. Победителям вручили дипломы и призовые сертификаты.

Дом 13 в 9 мкрн был признан лучшим

Конкурс проводился в 5 номинациях: лучшее новогоднее оформление объектов бизнеса, государственных организаций и учреждений, дворов многоквартирных домов, школьных дворов и лучших снежных скульптур.

Детская библиотка им. Пушкина стала победителем среди госучреждений

Среди бизнес-объектов победителем стала студия флористики Di Fiori, приз - сертификат на кофе-машину. Из госучреждений диплом за 1-е место и сертификат на компьютер получила детская библиотека им. Пушкина.

Самым красивым было признано новогоднее убранство двора в Костанае по адресу 9 мкрн, дом 13. Награда - сертификат на снегоуборочную машину. Акимат отмечает, что, к сожалению, число участников в этой номинации было невелико. А жаль - призы подбирают для дворового хозяйства нужные.

Фрагмент украшения двора ОСИ Майлина, 67, который занял в конкурсе второе место

В конкурсах для учреждений образования участвовали 36 школ. И призов было много, начиная с поощрительных в виде музыкальных центров. Первое же место в конкурсе снежных скульптур заняла школа-гимназия № 28, приз - телевизор с диагональю 55 дюймов. Гран-при и телевизор с диагональю 66 дюймов - у СШ № 6.

Оттепель попортила внешний вид снежных фигур и в выходные их демонтировали

В номинации «Лучший зимний школьный двор» первое место и телевизор - у школы № 13, гран-при и телевизор - у школы-гимназии № 24.

Сегодня, увы, снежно-ледовые красоты увидеть уже нельзя - растаяли. Руководитель отдела образования пояснила, что по согласованию с директорами школ отдел ЖКХ помог демонтировать остатки фигур и убрать их.

- Но хорошо, что вовремя зафиксировали на фото и видео, как было. Труд не пропал, конкурсы состоялись, - подытожил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.