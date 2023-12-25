В Казахстане с 2020 года действует приказ министра здравоохранения о том, что в детских садах число непривитых детей должно составлять не более 10 процентов в каждой группе. Однако, судя по масштабу распространения кори среди детей, этот приказ исполняется не полностью. Корреспондент Tengrinews.kz узнала как часто руководители детских садов игнорируют прямой приказ министра и как связан с этим действующий до конца этого года мораторий на проверки бизнеса.

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Еще в 2020 году Минздрав утвердил правила допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые прививки. Согласно приказу министра, при формировании групп в детсаду допускается такое количество непривитых детей, при котором обеспечивается достижение порогового уровня коллективного иммунитета. То есть 90 процентов детей должны быть привиты в каждой группе.

В этом году в Казахстане резко выросла заболеваемость корью, особенно среди детей. По данным Минздрава, более 80 процентов заболевших детей не прививались от кори.

Исполнение приказа министра могло бы ограничить распространение кори, так как иммунитет 90 процентов привитых детей защищал бы 10 процентов непривитых, имеющих медицинский отвод. Однако этого не произошло.

В Минздраве в ответ на запрос Tengrinews.kz сообщили, что не проверяют детские сады на предмет исполнения приказа министра.

Тем не менее, с учетом ухудшения ситуации по кори Минздрав провел в ряде регионов мониторинговый выход в 2381 детский сад, чтобы узнать, как соблюдается приказ министра. Мониторинг выявил, что не исполняют приказ 44 процента детских садов. То есть в почти половине случаев руководство детских садов допускает скопление непривитых детей в группах, ослабляя коллективный иммунитет.

Однако, даже итоги мониторинга не позволяют Минздраву провести масштабную проверку и привлечь руководителей-нарушителей к ответственности за высокую заболеваемость. Причиной тому мораторий на проверки бизнеса, который продлили до 1 января 2024 года.

"В связи с тем, что все детские дошкольные организации являются субъектами малого предпринимательства, с 2020 года проверок ДДО в части формирования коллективного иммунитета не проводилось", - сообщили в Минздраве в ответе на официальный запрос.

Однако, в Министерстве просвещения корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что в Казахстане из 11 307 детских садов лишь около половины частные. То есть Минздрав мог бы охватить проверками по крайней мере государственные детские сады?

На этот вопрос в Минздраве пояснили, что мораторий распространяется на все детские сады, даже государственные проверять без заявления физлиц нельзя. А письменных заявлений на этот счет от граждан не поступало.

Для решения этого вопроса глава ведомства Ажар Гиният обратилась в Генеральную прокуратуру.

Отметим, действие моратория заканчивается 1 января 2024 года. Однако, в министерстве не сказали, начнут ли массовую проверку детсадов в январе.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что за нарушение правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, должны наказывать руководителей этих организаций. На вопрос редакции о том, наказывали ли кого-либо за такие нарушения, в министерстве не ответили.

"За нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов предусмотрена административная ответственность, согласно статье 425 Кодекса об административных нарушениях", - коротко сообщили в Минздраве.

Согласно приказу министра, который был подписан в декабре 2020 года, правила допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, распространяются на дошкольные организации независимо от видов, форм собственности, ведомственной подчиненности, режима функционирования и времени пребывания.

Если проверки в дошкольных организациях не проводятся, то и информации о числе непривитых детей в детсадах в Минздраве предоставить не смогли. Несмотря на то, что приказ бывший тогда министром Алексей Цой подписывал еще в пандемию, документ регулирует вопросы профилактической вакцинации среди детей, в том числе против кори. Соблюдают ли его все 11,3 тысячи детских садов в Казахстане, неизвестно.



