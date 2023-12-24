Фейковое видео с премьер-министром Алиханом Смаиловым распространяют в Казнете
В Казнете распространяется фейковое видео, в котором премьер-министр РК Алихан Смаилов говорит о компенсациях, которые получат казахстанцы, пострадавшие от интернет-мошенников, передаёт Ulysmedia.kz
Фото пресс-службы РК
В ролике говорится, что в Казахстане появился "комитет по возврату и компенсации украденных средств", но это не правда. Такого комитета никогда не было. Мошенники рекламируют это, обещая помощь обманутым людям, но, на самом деле, направляют их на сайт, где предлагают услуги "по возврату средств". Таким образом, нужно снова заплатить, чтобы якобы вернуть деньги, которые якобы украли нечестные инвесторы. Этот метод мошенники используют в отношении тех, кто уже попал в ловушку обмана.
Такие объявления ранее также распространялись в Казахстане и России, обещая выплаты компенсаций тем, кто пострадал от финансовых пирамид.
В казахстанском Facebook-пространстве также распространяется старая фейковая новость, якобы к новому году каждый гражданин Казахстана получит выплату от 150 тысяч тенге. К публикации также прикрепляют фотографию Касым-Жомарта Токаева.
Разумеется, на официальных сайтах государственных органов Республики Казахстан и на портале akorda.kz нет никакой информации о предполагаемых выплатах. Первоисточником дезинформации стал сомнительный Facebook-аккаунт под именем «Компенсационный центр».
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