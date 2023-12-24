В Казнете распространяется фейковое видео, в котором премьер-министр РК Алихан Смаилов говорит о компенсациях, которые получат казахстанцы, пострадавшие от интернет-мошенников, передаёт Ulysmedia.kz

Фото пресс-службы РК

В ролике говорится, что в Казахстане появился "комитет по возврату и компенсации украденных средств", но это не правда. Такого комитета никогда не было. Мошенники рекламируют это, обещая помощь обманутым людям, но, на самом деле, направляют их на сайт, где предлагают услуги "по возврату средств". Таким образом, нужно снова заплатить, чтобы якобы вернуть деньги, которые якобы украли нечестные инвесторы. Этот метод мошенники используют в отношении тех, кто уже попал в ловушку обмана.