24 ноября на брифинге в Астане акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА спросили - когда он последний раз ездил на общественном транспорте Костаная? Такой вопрос через журналистов передали жители города. В 30-градусные морозы людям совсем тяжело ждать автобусы, а обещанные теплые остановки тогда только запускали. Особенно много жалоб было от жителей окраин на продуваемые остановки. Аксакалов в Астане пообещал, что сам проедется на костанайских автобусах.

Спустя почти месяц, 21 декабря, корреспондент "НГ" вновь уточнил - когда же аким области выполнит обещание?

- Прокатимся обязательно, давайте вместе проедемся, как-то неожиданно, - ответил Аксакалов. - Я всегда стараюсь знать и быть в гуще событий, чтобы быстро принимать решения.

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Видео с ответом акима области "НГ" оперативно опубликовала на своей страничке в Instagram. В комментариях десятки костанайцев предложили свои варианты когда и какие маршруты следует протестировать главе региона. Вот лишь некоторые из них:

@leha751bmw: - Пусть проедет с простым народом в автобусе в 6 вечера, а не на затонированном автобусе в окружении журналистов @madina_akhmetkaliy: - На 12 пусть прокатиться, подождёт 45 минут в мороз -35, улыбаться перестанет @pan1ka65: - На 7 или 19-й в 7:40 утра, посмотрим какие автобусы у нас большие, я студент, и вместо того что бы с комфортом сесть и доехать до колледжа, приходится в прямом смысле проталкиваться через толпу и недовольные лица других пассажиров, не автобус а телега на колесах @kisatulemisa: - На 102 пусть вечером или утром в час-пик на маленьком автобусе покатается @anastasiiaakhtakhanova: - Нужно в старых автобусах прокатиться. И в час пик. В -35 ещё желательно. А ещё чтобы перед носом ушёл автобус. А следующий ждать минут 20

На том же брифинге в Астанае акима области про теплые остановки. По словам Аксакалова, пока их устанавливают в центре, но позже такие же появятся на окраинах. "Они стоят не так дорого, в принципе мы это потянем" - говорил тогда Аксакалов.

- Ситуация такова, что там подрядчики просчитались, мы сейчас сами городом подключаем их, - сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Теплых остановок всего семь, пять мы подключили. Недавно запустили. Четыре остановки с помещением для бизнеса, там предприниматели сами будут подключать.

Фото Георгия ГОВОРОВА