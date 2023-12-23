23 декабря 2023, 12:38

Одновременно на двух площадках выступали Елбасы-1 с дочерьми Даригой и Гульнарой, на другой Елбасы-2



"Мы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику. Нам нужно держать в фокусе внимания наши долгосрочные цели. Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире. Одним словом, нам надо смотреть только вперед", - сказал Глава государства, выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз".



"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно" - заявил Назарбаев.



Назарбаев позавчера летал на аудиенцию к Владимиру Владимировичу. Все мои знакомые друзья зависли в ожидании, кого теперь больше любить 1-ого или 2-ого. Стокгольмский синдром...