Уголовное дело в отношении директора костанайского представительства АО "Продкорпорация" Мираса ТУРЕЖАНОВА и заместителя директора ТОО "Олжа-Агро" Алмаза КУЛМЫРЗАЕВА рассматривают в суде № 2 Костаная.

На прошлом судебном заседании прокурор предъявил обвинение, но сторона защиты сообщила, что оно непонятно, и попросила разъяснить. Причем в письменном виде.

- Вы подготовили разъяснение обвинения? - сразу поинтересовался сегодня, 22 декабря, судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.

Государственный обвинитель Диас БАЙДЕЛЬДИНОВ ответил, что подготовил разъяснение, и раздал его участникам процесса.

- Согласно обвинению, Турежанов в силу служебных возможностей оказал содействие в виде получения товарного кредита на льготные семена и предоставил сведения, не соответствующие действительности, о количестве посевных площадей у ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и ТОО "Олжа- Ряжское", - сообщил прокурор. - В начале июля 2023 года Турежанов, продолжая свой преступный умысел, потребовал от Кулмырзаева взятку в размере 350 000 тенге. И получил данную сумму. В результате преступных действий незаконно получили товарный кредит в размере 146 000 тонн сельскохозяйственных культур ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и в размере 11 000 тонн ТОО "Олжа-Ряжское". Договор на получение семян заключили незаконно и незаконно получили товарный кредит для ведения весенне-полевых работ.

- Я правильно понимаю, что, по вашей версии, Турежанов получил деньги за то, чтобы сокрыть информацию перед координационном советом АО "Продкорпорация"? - задал вопрос адвокат Кулмырзаева. - Мы до сих пор не можем понять, в чем состоит обвинение. Турежанов пытался скрыть от координационного совет какие сведения? В отношении заключения договоров или объемов площадей?

- Именно сведения о достаточном количестве посевных площадей. И сокрытие этой информации для получения товарного кредита стало преступным умыслом, - ответил прокурор.

Она также пояснил, что детально суть обвинения будет разбираться в суде, включая показания свидетелей, данные НСД и исследование материалов дела.

Турежанов и Кулмырзаев заявили, что не вину не признают. Давать показания согласились после допроса свидетелей и исследования материалов дела.

Адвокат Кулмырзаева также подал ходатайство об изменении меры пресечения для своего подзащитного.

- В последний день перед тем, как дали уведомление о том, что Кулмырзаев вправе перейти в статус свидетеля, и после того, как от этого статуса отказался в силу обстоятельств, ему целенаправленно сделали подписку о невыезде, - отметил адвокат. - Хотя в период всего следствия он не скрывался, незаконной деятельностью не занимался. К тому же он проживает в Алматы. Создается ощущение, что это была месть за то, что он отказался пойти свидетелем по этому делу...

Очередное заседание назначили на 3 января 2024 года.