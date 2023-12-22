Народные новости

Галя, у нас возврат

Ильяс

22 декабря 2023, 14:02

Как говорит моя знакомая уже 20 лет - жена: достоинство мужчины, это не только дарить цветы, но ещё решать проблемы, и желательно, чтобы он их не создавал.

Кран упал, крановщик погиб, где был городской аким, на следующий день канул в лету. А объявился, только рекламируя новые карагандинско-китайские автобусы: Мама Миа, какие чудесные и чьи эти транспортные средства передвижения, а кто же договорился их купить. А стройка продолжается, Иван Василич оказался покруче.

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