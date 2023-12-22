Если сейчас цена на него составляет 450 тенге, то с начала третьей четверти будет 550 тенге. Причины повышения прокомментировала сегодня, 22 декабря, руководитель сектора отдела образования Костаная Татьяна СТЕПАНОВА.

- Увеличение цены связано с повышением стоимости продуктов и коммунальных услуг, - сказала она. - Мониторинг цен, который мы ведём, показал, что с 2021 по 2023 год продукты, которые используются для школьных обедов, подорожали в среднем на 70%. Повышение стоимости горячего питания касается абсолютно всех категорий учащихся - то есть 550 тенге будет стоить бюджету бесплатное питание с 1 по 4 классы и льготное питание, которое охватывает учащихся до 11 класса. Такую же сумму будут платить дети, которые питаются за родительские деньги. Стоимость утверждена отделом образования.

В Костанае около 15 000 школьников 1-4 классов получают горячее питание бесплатно, дополнительно категория льготников составляет более 2 000 детей.

- Решение о повышении стоимости питания для учащихся принимается коллегиально, - пояснила Татьяна Степанова. - Участвуют в этом и поставщики, и члены школьных попечительских советов, и мы, как курирующий орган. Решение о стоимости горячего питания принимается на календарный год.

1 января 2023 года стоимость школьного питания поднималась с 380 тенге до 450 тенге.

Фото Галины КАТКОВОЙ