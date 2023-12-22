В Казахстане планируют ввести административную ответственность для туристов, которые не сообщают заранее свой маршрут спасателям, отправляясь в поход, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям разрабатывает поправки, которые обяжут казахстанских туристов сообщать в территориальные департаменты по ЧС о своем местоположении. Если этого не сделать, туристу выпишут штраф.

"Мы сперва должны пропустить закон. В законе этот пункт, статья должна появиться, что они (туристы - прим.) обязаны сообщать. И после этого у нас будет разрабатываться подзаконный акт, то есть правила, и там мы будем расписывать. В этих правилах это будет определено", - рассказал вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса.

Он подтвердил, что для турагентств или частных лиц введут административную ответственность.

Определять положение казахстанцев смогут с помощью специальных GPS-трекеров, которые можно закрепить на одежде или в машине. На вопрос о том, как быть в зонах без интернета, вице-министр ответил, что бывают устройства, работающие без интернета.

"Мы живем в век цифровых технологий. Во многих странах такое используется (...) Эти трекеры не всегда работают через интернет, они могут работать если просто связь есть, поэтому необязательно, чтобы был интернет", - сказал Сыздыков.

Напомним, еще в июле экс-глава Министерства культуры и спорта, которое курировало сферу туризма, Асхат Оралов сообщал, что в Казахстане введут требования по информированию территориальных подразделений МЧС о маршрутах передвижения туристов. Так спасатели смогут быстрее находить потерявшихся людей.