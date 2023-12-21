Сенатор Бекболат Орынбеков считает нужным отменить индивидуальный подоходный налог (ИПН) при досрочном снятии пенсионных накоплений. Доводы в пользу такого решения Орынбеков озвучил в депутатском запросе на заседании палаты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сегодня единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ, которые можно использовать на улучшение жилищных условий или оплату лечения, облагаются ИПН в размере 10 процентов. Казахстанцы должны уплатить этот налог сразу при получении денег либо ежемесячно равными долями по достижении пенсионного возраста.

"Существует риск значительного уменьшения размера пенсионной выплаты, а в некоторых случаях ее размер будет меньше минимальной пенсии. Все это может привести к социальному напряжению и недовольству со стороны получателей пенсионных выплат", - заявил Бекболат Орынбеков.

Сенатор предложил отменить удержание ИПН при выплате пенсионных накоплений. Он подчеркнул, что пенсионная выплата из ЕНПФ является социально значимой для казахстанцев.

"Пенсионная выплата из ЕНПФ является социально значимой для населения, а удержание ИПН уменьшает сумму пенсии. В нынешней рыночной ситуации это существенно важный аспект, так как пенсионные выплаты являются одним из основных доходов для пенсионеров. Предлагаю рассмотреть вопрос об отмене удержания ИПН при выплате всех пенсионных накоплений", - говорится в депутатском запросе Орынбекова.

Отметим, пороги достаточности на 2024 год не изменились и остались на уровне 2023 года. Пороги составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста.