В Астане произошло дерзкое ограбление банкомата. Неизвестный в капюшоне вошел в отделение банка, открыл банкомат и забрал оттуда диски с деньгами. Мужчина вел себя так уверенно, что пропажу денег обнаружили только через 5 месяцев, после ревизии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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Кража произошла в августе. Недостачу 3 миллионов 760 тысяч тенге выявили спустя почти пять месяцев, при проведении ревизии.

"При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили похитителя денег. На кадрах видно, как утром мужчина, плотно закрыв лицо капюшоном, зашел в здание филиала банка, открыл банковский аппарат и забрал диски с деньгами", - сообщили в полиции.

Следователи установили, что к хищению причастен бывший инкассатор.

"Ранее 27-летний подозреваемый проработал два месяца и производил инкассацию денег. После увольнения он, зная коды доступа к банкомату, решился на хищение", - уточнили в полиции.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК. Мужчина дал признательные показания.