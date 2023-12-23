В результате пожара в Аманкарагае в сентябре 2022 года погиб один житель, еще один пропал без вести. Сгорели дома и постройки, более 90 семей лишились крова. Многим жителям просто не дали тушить свое жилье. Сгорело все, даже живность, запертая в сараях или привязанная на цепи.

Все собравшиеся говорили об одной проблеме - откачке септиков

Пострадавших не оставил без внимания президент Токаев. Он побывал в Аманкарагае и пообещал всячески помочь погорельцам. И помог! В самые короткие сроки в районном центре построили 91 благоустроенный дом. Новому микрорайону дали название Бiрлiк (Единство). И вроде все теперь нормально, можно хорошо жить. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Поэтому почти через полгода власти решили приобрести 5-кубовые емкости и применять их как септики. Что и было сделано летом и осенью 2023 года.

Проблема решена? Сейчас из септика вынуждены откачивать по два-три раза в месяц. По местным расценкам 1 куб - это 1 000 тенге. В месяц - 10-15 тысяч. И уже сейчас ожидают повышения цен. Как вам такие расходы? А если бы изначально провели коллективную систему канализации? А может, специалисты-мелиораторы могли бы решить проблему грунтовых вод? Или у нас таковых уже нет?

Картина вокруг септика

К нам обратилась группа бывших погорельцев, проживающих в Аулиеколе. Жители говорят, что для микрорайоне Бiрлiк купили ассенизаторскую машину на базе КамАЗа, две пожарные помпы и «ГАЗель» для перевозки детей в школы.

Первые несколько месяцев септики откачивали бесплатно. Потом смонтировали 5-кубовые емкости. Почти во всех домах, кроме одного. Отказался только один хозяин, видно, знал что-то такое, что не знали другие.

Как говорят жители, эту машину специально приобрели для их микрорайона

- Несколько месяцев нас обслуживала новая приобретенная машина, но она куда-то исчезла, и нам сказали, что машина на ремонте. Появилась информация, что якобы ее отдали в аренду, а потом и вообще про нее замолчали, - говорят жители.

- Мы платим 5 000 тенге за 5 кубов. При этом приходится пользоваться услугой по два раза в месяц. А кто-то даже по 3 раза в месяц. Мы ждем по две-три недели, - рассказывает Наталья.

- Звоним: «Заявку принимаете?» Отвечают: «Да, принимаем». А когда указываем адрес Бiрлiк, то нам отказывают, - поддерживает ее женщина пенсионного возраста

- Никто не просит бесплатно качать, у нас самые «золотые» септики по цене, но даже так не можем их выкачать. В Аманкарагае я септик откачивала два раза в год, а здесь - два раза в месяц, - комментарий от Елены.

Септик замерз - теперь, наверно, до весны

Муж и жена - глухонемые. Показывают жестами, что две-три недели ждут машину и порой вынуждены ведрами вычерпывать воду из септика. Приходится выливать в огород или в арыки на улице. Даже сейчас зимой ощущается едкий запах канализации. Он сопровождает тебя, когда проезжаешь в машине по территории района для погорельцев.

Арыки-ливневки, в которые жители вынуждены иногда сливать из септиков

Жители считают, что создалась чрезвычайная ситуация, при которой они не могут нормально жить.

- У нас люди буквально тонут в дерьме, у нас вонючие катки во дворах. Мы не можем элементарно постирать, сварить ужин и помыться. У нас у всех есть дети, есть внуки, - вступает в разговор подошедший мужчина в возрасте.

С помощью ведра откачивают септики, выливая в огород или ливневки на улице

Жители рассказывают, что у них есть группа Бiрлiк в WhatsApp, в которую включены аким и ответственные лица. Там пишут о своих проблемах, но ничего не меняется.

- Акимы нас не слышат, - говорят люди.

Жители считают, что уличные туалеты могут им пригодиться

Некоторые жители почти сразу установили уличные туалеты, потому как уже изначально считали, что такая проблема у них будет.

- Септики протекают, - говорит Наталья. Один из присутствующих это подтверждает.

- Я записывала показания счетчика воды. Выкачали септик, а разница в полтора куба, - утверждает женщина из соседнего дома. А подошедший мужчина говорит уже о двух кубах.

Еще есть люди, которые не живут в своих домах.

- С самого начала установки новых септиков не пользовались водой, а потом узнают, что их септики полные, - дополняет местный житель.

Новоселы не могут дозвониться застройщикам. Ведь изначально обещали, что в течение гарантийного срока будут устранять все возникшие проблемы. Но если раньше говорили о нескольких годах гарантии, то уже сегодня выясняется, что этот срок заканчивается в январе 2024 года.

- У меня кое-где натяжные потолки отошли, трещины в трех стенах, замерзали вода и санузел, - говорит бабушка, проживающая на соседней улице. - Мы сами поменяли двери, переделывали подачу воды, потому что было поверху и промерзала труба. Застройщики обещали устранить, но так и не пришли. Пришлось нанимать специалистов за свой счет. Работники акимата говорят, что даже они не могут дозвониться до застройщиков.

В завершение высказались, что было бы лучше, если бы они жили на старом месте в Аманкарагае.

- Мы ведь не поджигали! Мы не виноваты, что наши дома не спасли от пожара. Нам даже не давали самим тушить свои дома. Мы говорим спасибо Токаеву, что не оставили без жилья, что помогли нам. Но считаем, что лучше бы все это было в Аманкарагае. Имея такие дома здесь, мы имеем и очень много проблем, - с сожалением говорят жильцы. - У нас там у многих были подведены газ, вода, своя баня, гараж. На что-то мы собирали деньги, чтобы провести. Рядом была работа, школы и садик. А какие живописные места, какой замечательный лес был рядом...

- В Аманкарагае у меня во дворе росли яблони, настоящие ели, - вспоминает Елена. - Дубы росли и плодово-ягодные кустарники. А здесь даже перец сладкий сдох. Воду с потолка в Аманкарагае я не сливала и на чердаке сугробов там не было.

- У меня мужу всего 60 лет, после пожара стресс, а еще из-за этих проблем нового места сейчас диабет 2-й степени на нервной почве, - добавляет пожилая женщина.

Жители просят, чтобы хотя бы одну машину выделили на их 91 дом, потому что минимум два раза в месяц приходится откачивать септик. Сейчас в день откачивают не более четырех септиков - вот и посчитайте, когда дойдет очередь.

- У нас можно заработать как минимум 800 тысяч в месяц. Разве это малые деньги, - спрашивают они.

Я попытался позвонить предпринимателям, оказывающим такие услуги. Из трех номеров за несколько дней один вообще не ответил. Возможно, потому что это были праздничные 16-18 декабря. На одном женщина сообщила, что машина на ремонте.

Полный септик уже неделю ждет, когда из него выкачают пахучее содержимое

- Ремонт дорогой, а купить новую машину за свои нереально, - пояснила она.

Спросил, почему не хотят ехать в Бiрлiк. Ответила, что какой-то разницы между жителями разных микрорайонов они не делают.

Еще на одном номере мужчина ответил, что несколько месяцев назад продал машину. В разговоре он предположил, что в первую очередь обслуживают тех, кто находится ближе. В большинстве домов микрорайона Бiрлiк для откачки нужен длинный шланг и не каждый хочет его разматывать и сматывать. Если же шланг короткий, то не всегда бывают удобны подъезды к септикам.

- От нас до полигона 10 км почти, ехать через весь Аулиеколь, а ведь это же затраты времени и ГСМ, - приводит еще одну причину предприниматель.

Надо бы попросить, чтобы накопитель открыли отдельно, рядом - в степи, потому что ехать через четыре светофора и штук 10 перекрестков - хлопотно и дорого. А еще теперь в сотне метров от микрорайона строят огромный детский сад. Интересно, хотя бы там предусмотрели канализацию? Не в баки ведь будут сливать стоки?

Рядом строят детский сад. Как решат проблему с канализацией?

Кто-то подсказал, что в этом микрорайоне проживает аким села Аулиеколь Раимбек ЕДРЕСОВ. Встретиться с ним 16 декабря, к сожалению, не удалось. Попросил прокомментировать проблему септиков по WhatsApp.

- Проблема есть, - ответил аким. - Проблема в том, что предприниматели оказывают услуги по выкачке септиков несвоевременно из-за загруженности. На сегодня данная проблема акиматом села взята на контроль. А причина возникла оттого, что количество предпринимателей сократилось. Если в прошлом году у нас 8-9 единиц техники работали, то сегодня - всего 3-4 единицы. Также прорабатываем вопрос, как привлечь новых предпринимателей или помочь возобновить деятельность тем, кто приостановился.

По словам жителей микрорайона Бiрлiк, им порой говорят: «Вы там живете, как на Рублевке. Вы там и так все миллионеры, а все жалуетесь».

- А мы уже сейчас на этой Рублевке дышим этим воздухом, а скоро еще будем кататься на коньках по желтому льду. А то, что здесь будет весной, даже представить страшно, - подводят итог собравшиеся.

Уже после написания этой статьи мне поступило голосовое сообщение от одного из жильцов, в котором Раимбек Едресов сообщает: машина на базе КамАЗа, которую купили для Бiрлiк, находится в Кушмуруне. Я связался с начальником ТЭК Женисом ИСКАКОВЫМ, он это подтвердил.

- В прошлом году нам попала данная машина уже в нерабочем состоянии. Мы ее подремонтировали. А теперь мне позвонили из районного акимата и требуют вернуть. Оформляем бумаги и передаем машину.

Вот такая получилась история, в которой пока нельзя ставить точку. Надеемся, что проблема септиков будет решена.

Садик и 91 дом для погорельцев, разве не проще и разумнее было в самом начале запланировать общую канализацию? Сменились акимы района и области, с кого теперь спрос?

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