Председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ответил, с какими жалобами чаще всего обращаются казахстанские абоненты сотовой связи, а также высказался о ценах и тарифах на сотовую связь, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП ответил на один из актуальных вопросов казахстанцев, касающийся отмены согласия абонента при изменении тарифного плана сотового оператора.

"Мы поняли, что на практике получение согласия абонентов при изменений условий тарифных планов носило формальный характер. То есть фактически гражданин, покупая sim-карту, уже подписывал публичную оферту. Также были случаи, когда при направлении абонентом заявления о несогласии с вносимыми оператором изменениями оператор сотовой связи направляет отписку о том, что при несогласии абонент вправе перейти на другой тарифный план либо перейти на сеть другого оператора. То есть эта норма позволила операторам найти лазейку и повышать цены на тарифы другим образом. В связи с этим указанные действия операторов сотовой связи порождали поток жалоб абонентов на изменение тарифов", - внес пояснения глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП на свой странице в соцсети.

Он отметил, что указанные действия операторов сотовой связи вызвали поток жалоб абонентов на изменение стоимости тарифных планов по причине смены объема, включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут). С конца 2021 года по июнь 2023 года МЦРИАП рассмотрено более 500 жалоб абонентов.

Глава комитета напомнил, что совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции в марте 2023 года были внесены изменения и дополнения, направленные на защиту прав потребителей.

"Согласно подпункту 11 пункта 57 приказа, при оказании услуг сотовой связи оператор сотовой связи изменяет тариф путем массовых рассылок коротких текстовых сообщений не позднее, чем за 30 календарных дней до введения их в действие с уведомлением операторов. В соответствии с подпунктом 26 пункта 57 приказа, оператор упраздняет тарифный план при его невостребованности, то есть отсутствии абонентов на данном тарифном плане. Самым важным стало то, что мы указали, что внесение изменений в указанные условия подключенных тарифных планов не допускается, за исключением изменения тарифов на основе обоснованных затрат", - отметил Ержан Мейрамов.

Глава комитета отметил, что на сегодня сотовые операторы оспаривают в судах принятые нормы.

"Операторы сотовой связи подали иск об оспаривании нормативного правового акта, вводящего норму обоснованности затрат для увеличения тарифа оператора сотовой связи. Аргументы иска включали в себя ограничение прав на самостоятельное управление услугами связи, запрет на изменение условий тарифных планов, кроме изменений на основе обоснованных затрат, запрет на упразднение тарифных планов, запрет на одновременное изменение условий тарифных планов и повышение цены на доступ в интернет без согласия абонентов", - отметил глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП.

В суде представители министерства доказали правомерность изменений нормы в части "обоснованности затрат" операторов. Первоначальный иск от операторов был отклонен районным судом Астаны, окончательное решение было принято в пользу министерства в апелляционном суде.

"Норма об обоснованности затрат создала трудности для операторов в доказательстве законности повышения цен, изменяя предыдущую практику использования согласия абонентов и публичных оферт", - отметил Ержан Мейрамов.

Глава комитета телекоммуникаций сообщил, куда обращаться гражданам в случае, если их не устраивает повышение цен на тарифы сотовой связи.

"Министерство регулирует только качество оказываемых услуг, а по повышению цен гражданам стоит обращаться в АЗРК. После обращения Агентство проводит проверку на законность повышения цен на тарифы и при необходимости налагает штрафы. Еще раз повторюсь: после принятия нормы об обоснованности затрат многие операторы не могут реализовывать необоснованное повышение цен. Как раз сейчас идет расследование АЗРК в отношении оператора сотовой связи по нормам, в которые мы внесли поправки касательно "обоснованности затрат". Думаю в ближайшие дни мы уже увидим результат данного расследования. Зачастую операторы не могут обосновать повышение цен", - отметил глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП.



Летом этого года в Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили о разбирательстве после жалоб казахстанцев на повышающих тарифы сотовых операторов. Тогда в ведомстве отметили, что в случае отсутствия фактов обоснованного повышения тарифов законодательством предусмотрена административная ответственность.