Огни на главной новогодней елке области зажгли сегодня, 20 декабря, вечером на центральной площади Костаная. В этом году праздник разделили на несколько локаций и сделали его "максимально патриотичным".

О правильном воспитании детей говорил со сцены аким Костаная, Деды Морозы разъезжались по разным уголкам города на авто с большим логотипом компании Kiа (в городе должны построить завод южнокорейского гиганта, чем безмерно гордятся власти - "НГ") и даже главная достопримечательность - украшенные гирляндами тракторы - с костанайского завода "Агромашхолдинг". Судя по страничке компании в Instagram, ростовые куклы танцевали в прицепе с "новинкой этого сезона - трактором LOVOL-2604".

- В этом году помошники Деда Мороза зажгут огни на елках в четырех местах: на центральной площади, напротив Жастар Сарайы, в парке в микрорайоне Аэропорт и на бульваре Молодежи, - рассказала "НГ" руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА. - Праздничную программу подготовили артисты ДК "Мирас" и детские коллективы города. А после 20-минутного открытия для костанайцев приготовили концерт.

Снегурочка Наталья Чернова рассказывает, что в этом году новогодние волшебники современные, поэтому костанайцев они будут поздравлять из кабины трактора. Но это не обычная сельхозтехника, а герой известного детского мультфильма - Синий трактор. В его прицепе - актеры в костюмах животных.

Ведущие обещали, что дети смогут сфотографироваться с Синим трактором. Поначалу он даже пользовался популярностью, пока оставался на центральной площади. Интерес немного снизился, когда тракторы сместились ближе к Казахско-Французскому центру.

Главный же Дед Мороз, которого сыграл Евгений СОТНИКОВ, повился на центральной площади в санях, которую тащила лошадь по кличке Макета.

- Сначала я был Дедом Морозом, а потом стал депутатом, но одно не исключает другого, - рассказал "НГ" Сотников. - Я рад сегодня доставлять счастье детям. Быть Дедом Морозом вдвойне приятнее, потому что у мужчины есть три стадии: когда ты веришь в Деда Мороза, когда ты перестаешь в него верить и когда ты сам становишься им. У меня это удачно получается. Мы, депутаты, зарплату не получаем, надо же на что-то жить. Это шутка. Мы долго готовили этот концерт, очень кропотливая работа. Самое приятное, что мои сани - на колесиках. И это такие приятные чувства - ехать в санях по нашей брусчатке... Но это бодрит! Наш город всегда подходит к празднику неординарно.

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Дед Мороз вместе со Снегурочкой зажгли огни новогодней ёлки.

Не стали в этом году отказываться от салюта. Правда, вскоре иллюминация на дереве погасла. Костанайцев это не особо смутило, хоть и сбавило обороты фотосессий с главным символом праздника. К счастью, уже примерно через 20 минут огни зажгли вновь.

Создавать праздничную атмосферу помогали уже готовый ледяной лабиринт и одна из горок в Сити-центре. Эти сооружения и несколько скульптур подсветили новогодними гирляндами. А вот снежные скульптуры, которые традиционно готовят костанайские школы, еще только в процессе создания.

На оформление областного центра к Новому году и обустройство горок акимат Костаная выделил около 50 млн тенге. Такую цифру в разговоре с корреспондентом "НГ" назвал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. А со сцены он поздравил горожан, выразил гордость за достижения наших школьников, пообещал развивать инфраструктуру и пожелал детям "творческих успехов, чтобы прославляли не только наш город, но и всю страну, чтобы наш флаг развивался высоко".

- Погода бывает разная. Сегодня немного ветренно, но тепло, снежок, - поделился Жундубаев впечатлениями с "НГ". - Самое главное - настроение у детей хорошее. А зажжение ёлки даст старт всем новогодним мероприятиям в Костанае. Наш город к празднику готов! Мы оформляем - где-то больше, где-то меньше. Елка в этом году та же, что и в прошлом. Мы купили еще одну, которая стоит на Жастар сарайы, вот она даже на метр больше. Есть ли у меня новогоднее настроение? Думаю, да, сегодня оно начало появляться.

Площадь перед облакиматом заполнили горожане. Студенты танцевали парами и водили хороводы. Студентки Евгения МИХАЙЛОВА и Виктория СМОЛЯНЧУК признались, что любят зажигать под "Потолок ледянной".

- Мы только сдали второй экзамен, поэтому радостно танцуем, - сказала Евгения. - Метель, конечно, но елка красивая. Понравился праздник. Новый год будем отмечать дома, с семьей.

Многие костанайцы пришли с семьями.

- Я тут с сыном и племянниками, на зажжение елки успели, правда, немного плохо было видно выступающих, - поделилась впечатлениями Аида АХМЕТОВА. - Классное мероприятие, мне нравится. Сын вообще в первый раз на таком мероприятии, очень был доволен. Дети домой не хотят. погода классная.

Судя по комментариям в Instagram "НГ", не все костанайцы успели к началу праздника. Многие пишут, что были на работе. Особенно не повезло ученикам второй смены.

Фото Ксении РЕБИК