Об этом сегодня, 19 декабря, рассказали на брифинге в РСК. И. о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат СЕЙДАХМЕТОВ сообщил, что на улучшении дорог в этом году потратили 41 млрд тенге.





- Отремонтировали более 533 км дорог, 99 улиц в 94 населенных пунктах области, - рассказал он. - Завершили крупный проект по ремонту трассы от села Айет до Варваринки стоимостью 3 млрд тенге, дорога стала третьей категории. Завершили ремонт 50-километрового участка дороги Аулиеколь-Жолдома, который начали в 2000 году.



Сейдахметов добавил, что в 2024 году на улучшение транспортной инфраструктуры региона выделят 48 млрд тенге, а также установят еще 4 единицы автовесов.



- На трассах по направлению в Петропавловск, Актобе, Кокшетау и на Введенской трассе, - уточнил он. - Это позволит улучшить выявление нарушителей, которые превышают габариты и вес грузов. Сейчас такие автовесы установлены только на 5 км трассы Затобольск-Сарыколь-Сергевка. Там рядом карьер, поэтому мы контролируем въезды и выезды.



Руководитель КОФ АО НК "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ сообщил, что еще один крупный проект - реконструкция трассы Карабутак Айет на стадии завершения.



- За одну неделю мы все закончим, - пояснил Горват. - Осталось установить снегозадержание, сетки от животных , провести работы, не зависящие от погодных условий. Трасса от Костаная до Айета стала 4-полосной, появилось 2 развязки, освещение.



На следующий год, по словам Горвата, планируется разработать технико-экономическое обоснование на объездную трассу в обход Рудного через Белозерку и другие поселки. Сейчас движение грузовых машин идет через улицу Топоркова Рудного.



- На 211 км по трассе в сторону Челгашей у нас есть опасно-аварийный мост. Проектно-сметная документация на его обновление должна пройти экспертизу в следующем году, - добавил Горват. - В планах ремонт дороги Узунколь-Троебратное.



Было много вопросов по поводу ремонта пункта Кайрак, но, как пояснили оба спикера, деньги на него так и не утвердили, поэтому ремонт пока отложили.



На брифинге также отметили, что дорожно-транспортная инфраструктура области "в этом году столкнулась с серьезными вызовами". Больше 50 дней шли дожди, поэтому ремонтировать трассы было сложно. На зимнее содержание дорог районного значения выделили 815 млн тенге, на содержание дорог областного значения 1,2 млрд тенге. Средств пока достаточно, их еще осваивают. Появилось 6 новых пескоразбрасывателей, другая техника, и на саму песко-соляную смесь денег не жалеют.