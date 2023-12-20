19 декабря о мерах, принятых по итогам проверок медицинских организаций в Костанайской области, докладывал руководитель департамента санэпидконтроля Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Проверили в этом году 97 медобъектов, на 80-ти выявлены нарушения.

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Наложено на нарушителей 89 штрафов на 23 млн 657 тыс.тенге.

- Установлено, что на сегодня в области объекты здравоохранения имеют проблемы с получением санэпидзаключений, - сказал докладчик, - в частности, это сельские медпункты и ФАПы... ввиду отсутствия на объектах систем водоотведения и необходимых ремонтов систем отопления.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ уточнил, в чем именно состоят нарушения, которых так много. Выяснилось, что одно из основных, согласно обновленным санитарным правилам, это отсутствие в медицинских организациях централизованного водоснабжения и канализации.

- Многие объекты еще 80-х годов. И когда в селе вообще нет централизованного водоснабжения и не было, мы, соответственно, не можем обеспечить этим медпункт, - пояснил руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ.

- Если нет централизованной канализации в селе, вы требуете, чтобы мы ее построили? - поинтересовался глава области у руководителя санитарной службы. - Надо же исходить из реалий жизни, а не закидывать их предписаниями.

Докладчик признал, что «требования санитарных правил есть и вправду невыполнимые». И сообщил, что департамент вышел на республику с предложением, чтобы внесли в правила изменения с учетом положения сельских медорганизаций.