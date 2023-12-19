Информация об этом прозвучала сегодня, 19 декабря, в палате предпринимателей Костанайской области на заседании отраслевого комитета по вопросам АПК. Свою квоту по закупу, например, пшеницы 5-го класса аграрии нашей области уже исчерпали.

Доведенная до региона квота по прямому закупу - 94 тыс. т пшеницы, из которых по 34 тыс. т - на 4-й и 5-й классы, 27 тыс. т - на неклассную.

- На сегодняшнюю дату нами принято 127 заявок от сельхозтоваропроизводителей на закуп 56 тыс.т пшеницы, из них 37 тыс.т 5-го класса, то есть квоту уже перебрали, - сказал и. о. руководителя филиала Продкорпорации Алмат ШАЯХМЕТОВ. - Но мы прием заявок не приостанавливаем. По другим зерносеющим областям сейчас идет недобор по прямому закупу, есть намерение перераспределить квоту в пользу нашего региона.

В любом случае закуп необходимо завершить до конца года - получить от крестьян зерновые расписки и выплатить деньги. По словам Шаяхметова, важно освоить все выделенные на поддержку аграриев деньги в декабре, иначе в начале следующего года их перераспределят на другие программы.

Фото пресс-службы НПП