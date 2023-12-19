Первые 30 машин должны приобрести уже в следующем году. Об этом сообщили сегодня, 19 декабря, на заседании акимата Костанайской области.

Кадр из трансляции

По словам акима области Кумара АКСАКАЛОВА, сначала новой техникой необходимо обеспечить специалистов, которые работают в отдаленных районах. А программа по приобретению транспорта должна быть рассчитана на несколько лет.

Обеспечение автомашинами ветспециалистов - одно из условий для того, чтобы они задерживались в сельской местности. Из тех же соображений родилось предложение акима области о необходимости существенно увеличить подъемные для тех, кто готов будет работать в глубинке. По аналогии с программами для сельских медработников.

- Мы изучим возможности для этого, законодательную базу, - прокомментировал это предложение заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ.

На сегодня укомплектованность ветеринарными специалистами по области составляет 94%, имеются 35 вакансий: 10 врачей, 10 фельдшеров и 15 ветеринарных санитаров.

- Раз мы собираемся реализовать большую программу по строительству современных молочно-товарных ферм, откормочных площадок, то вопросы эпизоотической стабильности должны быть на первом месте, а значит, и обеспеченность ветеринарными специалистами, - резюмировал аким области.