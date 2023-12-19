Дело расследуют по статье о создании, использовании или распространении вредоносных компьютерных программ, передает Informburo.kz.

КНБ и органы прокуратуры задержали гражданина Казахстана, который подозревается в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности.

По версии следствия, подозреваемый оказывал услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для мошеннических действий. Эти операции проводились с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские.

"Подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики", – сообщили в комитете.

По этому делу проводят досудебное расследование по статье 210, часть 3, УК РК – "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов". Статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

За последние три года в Казахстане зарегистрировали 59 тысяч фактов интернет-мошенничества с ущербом на сумму порядка 43 млрд тенге.