19 декабря 2023, 09:39

Давеча смотрел по телевизору посредством Ютуб-канала - интервью депутата Госдумы РФ Евгения Федорова журналисту Гульнаре Бажкеновой канала Орда.кз. Суть интервью свелась к тому, что независимость Казахстана - это лишь формальность, а юридических оснований для это не существует.

Ссылку на интервью приложу ниже. Оказывается, что согласно Закона СССР от 03.04.1990 № 1409-I о механизме выхода из СССР, а также Хельсинкскому акту территориальной целостности от 1945 года, по результатам Второй мировой войны в результате которой погибло 100 миллионов человек, и незаконных решений 1991 года, которые можно отозвать, и нелегитимного согласия Москвы на выход Казахстана из СССР, получается, что наша Независимость только в наших мечтах, а на бумаге???



Не повторяйте украинский сценарий, объясню на пальцах: Великий Туран, продвигаемый совместно с Турцией, которая является членом НАТО, приведет к тому, что Ланцеты и Герани будут и в Актау и в Алматы.

Соответственно вспомнят ВСЁ: закрытие русских школ, переименования городов, посёлков и улиц, и далее, далее.

Короче, пришло время ответить за свои дела. И не надо срочно продавать квартиры и бежать на юга, у нас есть шанс, надо выслушать, что от нашей страны хотят. Если непонятно, смотрим на Украину. И не забудьте, пожалуйста, про утилизацию 117 истребителей, то есть за базар ответить нечем. Также Китай, чей нынче союзник, тоже надо помнить.







Ссылка на интервью:

https://youtu.be/TqALd03Mm3o?si=z5MfHaBG8-g0A0D6