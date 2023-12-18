В Казахстане планируют упростить процесс оформления жилищной помощи, предусматривающей возмещение расходов по коммунальным платежам, сообщается в ответе первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра на депутатский запрос, сообщает informburo.kz.

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"Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения ведётся проработка вопроса по автоматизации жилищной помощи на базе информационной системы "Социальная помощь". Такая автоматизация исключит предоставление на бумажных носителях сведений о доходах, о месте регистрации, о наличии/отсутствии недвижимого имущества. Сведения будут получены автоматически из государственных баз данных", – отметил Роман Скляр.

Он напомнил, что жилищная помощь предоставляется за счёт средств местного бюджета малообеспеченным семьям на оплату потребления коммунальных услуг. Действующий механизм назначения жилищной помощи не ограничивает число получателей, а также размер и порядок, в том числе предельно допустимый уровень расходов на потребителей, и определяется маслихатами самостоятельно.