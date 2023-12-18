Инициативная группа жителей села Меновное, которое расположено у юго-западной окраины Усть-Каменогорска, выступила против перехода на единый часовой пояс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

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Свои аргументы жители привели в обращении на имя акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, депутатов Мажилиса и Сената.

"Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно. Этим вы совсем собьете циркадные ритмы (биологические часы человека - ред.). Причина большинства заболеваний - это нарушение биоритмов. Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. В ВКО время нужно перевести на час вперед, а не назад. Из-за перевода времени потеряется час светлого времени суток, который ранее после работы люди использовали для личных дел", - говорится в обращении.

Проект постановления правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которому в 2024 году в Казахстане предлагается перейти на единый часовой пояс, размещен на портале "Открытые НПА".

"Акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в документе.

Судя по комментариям на сайте, большинство пользователей выступили категорически против перевода стрелок.