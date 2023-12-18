Известный российский политолог, профессор казахстанского университета КАЗГЮУ отметила уникальную демографическую картину в РК, сообщает Оrda.kz.

На публичной лекции в Алматы о влиянии миграции на рынок труда кандидат политических наук Екатерина Шульман назвала ситуацию с рождаемостью в Казахстане «шансом, о котором развитые страны могут только мечтать»:

«По демографической ситуации Казахстан уникален. Его можно назвать вторым Израилем. Для такого уровня городского населения и экономического развития у вас очень большая рождаемость. Но в такой ситуации есть риск повышения общего уровня агрессии и преступности. Большое количество молодых несемейных мужчин всегда будут протестовать, воевать или совершать преступления. Самое лучшее средство от этого — занять мужчин, как вариант, образованием».

Вместе с этим, по статистике, приведенной Екатериной Шульман, престиж высшего образования в Казахстане демонстрирует «взрывной рост».

Отметим, что среди общего увеличения числа получающих диплом преобладают женщины.

Затронула Шульман и вопрос миграции из России в Казахстан:

«Казахстанцы, в отличие от большого количества стран, когда случилась беда в соседней стране, повели себя очень по-человечески. Не прогоняли, не ужесточали, за что Казахстану большое спасибо!» — заявила Шульман.