Свое обращение пенсионер Леонид БУРКОВ на встрече акима области с населением Рудного 13 декабря. Он отметил, что эту дорогу не ремонтировали последние 10 лет.

- У меня вопрос такой - кто и когда обратит внимание и отремонтирует участок не сказать, что дороги, а, наверное, месиво грязи, ям и колдобин от поселка Узунколь в сторону Петропавловска? - спросил Бурков. - Последние 10 лет ей никто не занимался. Наверное, кому-то за нее икается, но не тем, кто работал раньше в акиматах. А, наверное, вам уже начинает икаться. Особенно, когда отдыхаете. Поэтому какие меры будут приняты к этому участку? Там 20-25 км от Узунколя до границы с Северо-Казахстанской областью.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ поправил пенсионера, что от от Узунколя до Троебратного около 70 км.

- Эту дорогу я очень хорошо знаю! - отметил аким. - Не раз там проезжал. Она не 10, а все 20 лет без ремонта. Там действительно ничего не делалось. Это не дорога, и даже не направление. Поэтому в этом году мы подготовили проектно-сметную документацию. Ремонт должны были начать уже в этом году, но там, к сожалению, не все получилось, как мы хотели, откровенно говоря. Но на будущий год в обязательном порядке эта работа начнется. Мы хотим, чтобы ремонтировать дорогу начали с Троебратного в сторону Узунколя.

Леонид Бурков обратил внимание властей на то, что на этом участке сложный рельеф, который требует особого подхода.

- И там, видимо, надо использовать технологию, как в России, - отметил Бурков. - Нужно бетонное покрытие делать, потому что асфальт не держится! Рядом болота с обеих сторон. Поэтому технологию надо изменить, у нас ведь очень большая разница в температуре летом и зимой.

Фото Георгия ГОВОРОВА