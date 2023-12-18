Историк Радик Темиргалиев рассказал, как родоплеменная система казахского народа влияла на формирование государств на территории нашей страны от эпохи Чингисхана и Казахского ханств до наших дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Известный казахстанский историк Радик Темиргалиев, автор нескольких трудов об истории Казахстана от периода Золотой орды и до ХХ века, выпустил новую книгу "История казахских племен". Мы попросили его ответить на несколько популярных вопросов о роли племен и родов в формировании казахского народа и казахстанской государственности. Приводим его речь от первого лица.

Фото исследовательского центра PAPERLAB предоставлено Радиком Темиргалиевым

Почему важно знать историю племен, чтобы понимать историю казахов

Очень многие события и процессы в истории традиционного казахского общества объясняются взаимоотношениями родов и племен, сплетением и противоречиями в их интересах. Поэтому за каждым ханом и султаном стояли коллективы, в тех условиях, конечно, родоплеменные. Не зная этой истории, мы не можем объяснить многие события в становлении Казахского ханства.

Большинство трудов, которые затрагивают эту тему, посвящены либо древнему этногенезу, то есть генетическому происхождению племен, либо такой категории трудов, как шежире, которые концентрируются на изучении генеалогии. Я же хотел показать их влияние и роль в истории казахского народа:

каким образом они занимали те или иные территории;

какие взаимоотношения у них были с соседними родами и племенами;

какие взаимоотношения были с теми или иными правителями Казахского ханства;

какие люди их возглавляли.

Те или иные рода и племена возглавлялись своеобразными династиями на протяжении многих поколений. Власть над родом переходила по наследству от деда к сыну, внуку и правнуку, из которых выходили бии, батыры и правители. Иногда таким образом власть могла передаваться на протяжении 150-200 лет, вплоть до прихода советской власти.

Я использовал и новые наработки коллег, в частности тех, кто занимается популяционной генетикой, таких ученых, как Жаксылык Сабитов и Максат Жабагин. У них много публикаций и статей на эту тему, они изучают популяционную генетику и с этой точки зрения у них есть интересные выводы, которые я постарался отразить в своем исследовании.

Как деление на племена влияло на историю Казахстана

Превалирующей формой хозяйства для казахов было кочевое скотоводство. Оно предполагает создание сплоченных семейных коллективов, будущих родов и племен. Внутри них собственность находится в общем распоряжении. Конечно, существовал и частный скот, но при этом землей владели коллективно. Скот также в той или иной мере находился в общей собственности, так как работали механизмы распределения и перераспределения скота. К примеру, пострадавшему члену рода были обязаны оказывать помощь. Если кто-то провинился, то весь род платил за него штраф. В то же время отдельные члены активно участвовали во всех делах рода. Общинная собственность на землю и скот сплачивали кочевников, и именно поэтому кочевые племена с древности завоевывали земледельческие земли. Земледельческая экономика приводила к раздробленности, когда жители одной деревни могли столетиями не знать, что происходит в соседней. У кочевников это было не так.

Фото предоставлено Радиком Темиргалиевым

Все это было как плюсом, так и минусом при образовании государства. При возникновении кочевых империй между родоплеменными коллективами существовала конкуренция, соперничество. Не случайно про Чингисхана историки говорят, что он гораздо больше времени потратил на объединение монгольских племен между собой, чем на последующие завоевания других государств. Это же самое можно распространить на всех казахских ханов. Это был сложный процесс объединения племен. Многие правители даже боролись с родоплеменной системой, стремились раздробить крупные племена, чтобы не возникало сепаратистских тенденций и никто не оспаривал власть верховного правителя. Кочевая экономика приводила к тому, что родоплеменная система спешно возрождалась.

Таким образом, во всех степных государствах сосуществовал центральный надплеменной аппарат управления и в то же время центробежные тенденции племен. В ХIХ веке, после того как значительная часть Казахстана вошла в состав Российской империи и исчезли такие исторические соперники Казахского ханства как джунгары, то пропали внешние враги, которые обеспечивали единство казахского этноса. Поскольку внешние вызовы отпали, начался процесс дезинтеграции, который происходил в форме распада племен. Не было прежнего единства. В XVIII веке мы видим, что тобыкты - это единый сплоченный род, который жестко отстаивал свои интересы. В ХIХ веке, и мы видим это из того же романа "Путь Абая", тобыктинцы в большей степени конфликтуют и соперничают между собой, чем с другими племенами.

Какие племена образовали Казахское ханство

Рода и племена, конечно, сыграли большую роль в образовании Казахского государства. Керей и Жанибек должны были предложить какую-то модель развития в плане идеи, которая могла бы привлечь на их сторону те или иные казахские рода и племена. Что касается конкретных родов, которые образовали Казахское ханство, то у нас сложилась привязывание к этому событию легенды о конфликте между аргыном Акжолом и Кобланды-батыром из кыпчаков. Якобы этот конфликт послужил в некоторой степени образованию Казахского ханства. Однако источники не подтверждают эти сведения.

По-видимому, если даже такое событие и имело место, то оно произошло задолго до образования Казахского ханства во времена Золотой орды, Тохтамыша или Урус-хана. Мы не знаем точно, какие племена поддержали Керея и Жанибека в их выступлении. У меня только есть догадки, основанные на том, что есть список из 92 племен Дешт-и-Кипчака, и там четко видно, что в тот период выделялись такие племена, как жалаиры, конырат, уйсун, алшын, аргын, кыпчак. Я думаю, что это и было ядро Казахского ханства, но, к сожалению, мы не имеем об этом достаточно письменных источников. Однако не случайно в списках соблюдался именно такой порядок и иерархия. Эти шесть племен и были наиболее влиятельными.

Фото предоставлено Радиком Темиргалиевым

Казахские племена были отдельными народами

Действительно, многие племена имели свои государства и были народностями. Кыпчаки в науке признаются народностью. Также и найманы. К числу народностей можно отнести и канлы, кереитов. Они имели свою территорию. Различные части этих древних народов впоследствии вошли в состав казахского народа как племена.

Если говорить, кто из них древнее населял территории Казахстана, то кыпчаки и канлы населяли наши степи на протяжении тысячелетний. Изучение палео-ДНК племени кыпчаков показало, что современные его представители в какой-то степени являются прямыми потомками и имеют родственные связи с теми людьми, кто населял территории Казахстана еще 2500-3000 лет до нашей эры. С другой стороны, многие коллективы мигрировали, переселялись. Так, мы знаем, что на территории Монголии в средневековье проживали тюркские племена и тюркские группы, которые затем переходили на территорию Казахстана. Происходил сложный процесс миграции и смешение различных народностей, как это, наверное, было и при формировании любого народа.

Допустим, аргыны. История их происхождения достаточно сложная. У нас нет четких сведений о них до Золотой орды, чтобы мы могли уверенно сказать, откуда и когда они пришли сюда. Если опираться на данные популяционной генетики, то они указывают на родство и происхождение аргынов с территории современного Ближнего Востока, у них были связи с этой территорией, о чем говорят ДНК-исследования. Однако когда они перешли на территорию Казахстана и как происходило это переселение, мы говорить точно не можем. Известно, что в золотоордынское время они внезапно появляются на исторической арене и становятся одним из самых могущественных племен. В чингизидских государствах того времени существовала традиция выделять четыре наиболее привилегированных племени и в числе них практически во всех государствах были аргыны. Как один из наиболее многочисленных родов они сыграли большую роль в формировании казахского народа.

Какие племена были самыми крупными

В Старшем жузе самым крупным было племя уйсун, но сейчас уже редко кто из казахов назовет себя представителем уйсун. Скорее, они назовут себя албанами, дулатами, суанами, шапырашты, ошакты. На самом деле, это были части, выделившиеся из большого и могущественного племени уйсун. Оно фигурирует со времен Чингисхана, и знаменитый Майкы би, который считается его основателем, был одним из тысячников Чингисхана, а затем служил Джучи хану и Батыю. Если говорить среди уйсунов, то, безусловно, самым многочисленными будут дулаты. Они занимали огромные земли от Сырдарьи и до Или, самые лучшие земли, и были очень сильным племенем.

В Среднем жузе самыми большими были аргыны и на втором месте найманы, а, может, даже они были на равных. Они были и самыми могущественными, и самыми многочисленными.

В Младшем жузе более сложная история, исторически ядро его составляло племя алшын, которое затем разделилось на два объединения - алимулы и байулы. Позже к ним уже при Тауке хане в начале XVIII века примкнуло родоплеменное объединение жетыру. Однако эти общности распались в ходе дезинтеграции, и современные казахи вряд ли назовут себя алимулы или жетыру. Скорее, берш или алаша. Из тех сведений, которыми мы обладаем, самыми многочисленными были шекты из племени алимулы, адай из байулы и табын из жетыру.

На самом деле, многие крупные племенные объединения, которые мы сейчас знаем, распались еще в XVIII веке. Допустим, дулаты, которые разделились на ботпай, жаныс, сикым и шымыр. У каждого из них уже тогда были свои интересы. В Среднем жузе выделились каракесек, алтай, атыгай, караул, которые образовались из разделившихся аргынов и найманов. Сейчас, если вы в Караганде спросите человека, из какого он рода, то он, скорее, ответит, что куандык или каракесек, хотя для человека из другого региона он будет аргын.

Казахи идентифицировали себя по роду, жузу или народу?

Идентификация зависела от того, с кем они сталкивались. Допустим, когда казах встречался с представителем другой конфессии, то он мог назвать себя мусульманином. Когда сталкивались с представителями другого этноса, допустим, мусульманского, то идентифицировали себя как казахи. Когда входили в отношения с другим казахами, то идентифицировали себя по роду и племени.

Здесь я должен сказать, что различные источники, наблюдатели в 18-19 веках говорят, что для казахов очень характерным было четкое осознание своей этнической идентичности. Радлов и другие исследователи пишут, что кочевники от Каспийского моря и до Алтая осознавали себя частью чего-то общего и с гордостью называли себя казахами. Они говорили на одном и том же языке без сильных различий, у них было развито самосознание.

Этому способствовал принцип экзогамии, традиция брать невесту как можно дальше от родного поселения, желательно из другого рода. Тех же найманов могли воспитывать матери аргынки или жалаирки. Таким образом женщины создавали казахскую идентичность, общность, благодаря чему у казахов, к примеру, отсутствовали выраженные диалекты. Это скрепляло народ. Они не варились в своем котле, а перемешивались. Конечно, существовала некая иерархия, народ состоял из жузов, жузы из племен, а племена из родов. Но, к примеру, племя могло спокойно перейти в другой жуз и в этом не было ничего необычного.

Иллюстрация предоставлена автором

Действительно ли адайцы воинственные, а найманы хитрые

Некоторые стереотипы об определенных родах идут из истории и имеют исторические корни. Они существовали уже в XVIII или ХIХ веке, и в источниках упоминается, что какое-то племя или его представители обладают определенными характеристиками, особым менталитетом, привычками. Но наряду с этим существуют вещи совершенно фантастического характера. На наших глазах, к примеру, сформировался стереотип "о хитрых найманах". Это современный казахский фольклор, не имеющий ничего общего с историей и никаких корней в источниках.

Про адайцев и другие племена из Западного Казахстана - это частично правда в том смысле, что в этих регионах дольше сохранялось кочевое хозяйство, когда в других казахи начали переходить к полуоседлому или оседлому образу жизни. В Младшем жузе же дольше сохраняли кочевую культуру, включая традиционную воинственность. Были у племен свои особенности, допустим, среди адайцев встречались морские разбойники - каспийские пираты. Это, конечно, было далеко не все население, 90 процентов занимались скотоводством, но те, кто потерял скот, шли в моряки, их охотно нанимали русские купцы за ловкость и сметливость.

Какую роль деление на племена играет в современном Казахстане

Основываясь на личном впечатлении, мне кажется, что в современном казахском обществе рода и племена - это в большей степени символические сообщества. То есть, исторически это были сплоченные коллективы, которые занимали определенные земли и жестко боролись за свои интересы и осознавали это. Сейчас это больше символ. Когда человек живет на древних родовых землях, это, в основном, касается сельской местности, знает много поколений своих предков, то такое деление выражено более четко. Он даже может принимать решения, частично основываясь на этом факторе. Для него это не легенды и предания, а вещи, которые случились как будто вчера с его предками, он впитывает это с молоком матери.

Что касается урбанизированной части населения, горожан, то здесь уже другое отношение. В жизни мне приходилось сталкиваться с молодыми людьми, которые не то что не знают своих предков в семи поколениях, но не помнят свой род или племя. Тем более с современными процессами, когда у нас большое количество разводов, целые поколения воспитываются в неполных семьях и не имеют информации о своем роде. Эта память становится значительно слабее и постепенно отмирает.

Сейчас в серьезных делах, например, принимая решение, кому оказать протекцию, большую роль играет не род, а землячество, территориальная принадлежность. На учебе в группах люди тоже группируются не по родам, а по земляческому признаку. Есть, конечно, те, кто помнят эти группы, стараются поддерживать память о них, но в то же время сами процессы внутренней миграции и жизни в городах размывают эти понятия.

Сейчас многие вспоминают о родах, составляют шежире, но для этого свои мотивы. Допустим, когда европейские аристократы заняты сбором своего генеалогического древа на протяжении столетий, то нам это не кажется чем-то плохим. Они просто хранят память о своих предках.

Меня часто спрашивают, хорошо или вредно помнить о принадлежности к различным племенам и родам. Конечно, если человек это использует как аргумент при принятии важных решений, выделяя кого-то по этому признаку, то в этом нет ничего хорошего, это, мягко говоря, средневековье. Но при этом в современном мире глобализации, когда все общности размываются и мир становится более космополитичным, для современной продвинутой молодежи может быть полезно помнить о своих корнях, чтобы сохранять свою связь с этой землей.