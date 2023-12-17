Об этом сегодня, 17 декабря, отвечая на запросы журналистов, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области. В сообщении ведомства указано, что тело обнаружено около 12 часов дня в мусорном контейнере по ул. Корчагина. Младенца завернули в полиэтиленовый пакет.

Фото из архива "НГ"

- По данному факту Управлением полиции Рудного начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью наворожденного ребенка", - сообщили в пресс-службе ДП. - Полицией проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение.

Полиция также ищет очевидцев преступления. Они просят сообшить любую информацию но следующим номерам телефонов: 102 , 52-60-22, 52-59-25.