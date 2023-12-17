ЧП произошло вчера, 16 декабря, на речке Шортанды возле Житикары. Местные жители, одному 31 год, другому 51, решили срезать путь домой через реку и провалились под лед. Это увидел очевидец, который и вызвал полицейских.

Фото пресс-службы департамента полиции

- Четверо наших сотрудников прибыли на место за 4 минуты, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области. - Они использовали спасательные жилеты и троссы, которые есть в каждом нашем служебном автомобиле. Действовать нужно было аккуратно, но быстро. Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и прыгнули в воду. Глубина в том месте около 6 метров. Они быстро начали выталкивать мужчин на верх, при этом они держались за трос, по которому двое других полицейских по очереди вытянули на берег всех из воды.

Пострадавших житикаринцев забрали в больницу, их состояние стабильное, но медики продолжают наблюдение.

- Полицейские переодели мокрую форму и продолжили нести службу, - отметили в ведомстве.