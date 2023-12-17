Матч чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Тобол» и «Барсы Атырау», прошедший в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай», совпал с празднованием 20-летия костанайского баскетбольного клуба.

Константин Двирный против американского форварда "Барсов Атырау" Джамаури Грегга / Фото vk.com/bctobol

В 2003 году БК «Тобол» стал профессиональным мужским баскетбольным клубом и в первый же свой сезон выиграл золотые медали чемпионата Казахстана, становившись затем шесть раз серебряным и четыре раза бронзовым призером. Также костанайский клуб трижды выигрывал чемпионат Казахстана среди команд Высшей лиги и по одному разу завоевывал в этой лиге серебряные и бронзовые медали. Кроме этого, «Тобол» в 2005-м году был обладателем Кубка Казахстана, восемь раз становился серебряным призером Кубка РК и один раз бронзовым.

В XXXII чемпионате Казахстана сезона-2023/2024 костанайский клуб до матчей с атыраускими баскетболистами занимал третью строчку турнирной таблицы, выиграв семь матчей из 12-ти проведенных. «Барсы Атырау» находились строчкой выше с девятью победами. Оба клуба являются претендентами на самые высокие награды сезона.

Под кольцо "Барсов Атырау" прорывается Артем Степанцов / Фото vk.com/bctobol

Первая четверть первого поединка прошла при значительном игровом и территориальном преимуществе хозяев паркета, не позволивших атыраусцам ни разу выйти вперед. И к окончанию десятиминутки «Тобол» набрал очков почти вдвое больше соперника - 29:15.

Однако гости очень уверенно провели старт второй четверти, менее чем за две минуты сократив свое отставание до трех очков - 31:28. Взятый после этого главным тренером «Тобола» Тимуром Султановым тайм-аут несколько выровнял игру, но, как оказалось, ненадолго. И когда за две с половиной минуты разрыв в счете сократился до минимума (43:42), наставнику костанайского клуба пришлось еще раз прибегнуть к остановке игры. Но сразу после второго тайм-аута гости, благодаря точному трехочковому броску, вышли вперед, а за две минуты до перерыва впервые в матче наступило равновесие - 45:45. До конца второй четверти команды реализовали по одному штрафному броску, нанесли по одному точному двухочковому броску и ушли на перерыв, не выявив лидера - 48:48.

Конкурс бросков для юолельщиков / Фото vk.com/bctobol

В перерыве для болельщиков был проведен конкурс бросков, желающих участвовать в котором не было отбоя.

После отдыха и смены кольцами игра на площадке проходила в равной борьбе, о чем свидетельствует и счет - 58:58 через две с половиной минуты после начала третьей четверти и 64:64 за четыре минуты до окончания игрового отрезка. Причем оба раза хозяева находились в роли догоняющих. Но вот концовку четверти лучше провели баскетболисты костанайского клуба, и перед заключительной десятиминуткой опережали атыраусцев на семь очков - 77:70.

Антон Быков стал лучшим игроком в составе "Тобола" / Фото vk.com/bctobol

Половины четвертой четверти понадобилось «Барсам Атырау», чтобы догнать хозяев - 85:85. После этого равенство в матче фиксировалось еще два раза, а за три секунды до окончания основного времени при счете 92:92 Антон Быков заработал два штрафных броска и сам их четко реализовал, принеся победу «Тоболу» - 94:92 (29:15, 19:33, 29:22, 17:22).

С мячом капитан "Тобола" Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Быков стал и лучшим игроком «Тобола» в этом матче, записав на свой счет дабл-дабл, принеся в копилку команды 26 очков и сделав 10 подборов. На счету одного из новичков клуба Артема Степанцова 20 очков. Капитан команды Шаим Куанов провел на площадке все 40 минут и набрал 14 очков, Павел Ильин и Дмитрий Дойников - по 12 очков, Константин Двирный - 8 и Рустам Валиев - 2.

Вскоре команды проведут повторный поединок.