18 декабря 2023, 08:59

В доме, под окнами которого в прошлом году была горка, живут много старожилов. И да, людям мешает и горка под окнами, и "бесплатная парковка" во дворе, из-за которой порой не проехать машинам служб доставки, перевозки (а если машина скорой помощи?), потому что нередко автомобили просто перегораживают вход в подъезд.

Горка, на которой посреди ночи с грохотом, визгом и криком катается молодежь. Поверьте, это очень мешает, особенно когда вам с утра на работу. И если горку построят в другом месте, подальше от жилых домов, это будет правильно по отношению к людям.

Про стандарты и нормы строительства ледяных горок спорить не буду. Наверно все так и должно быть. Здесь понятна забота о здоровье жителей.

Непонятен негатив к жителям домов в центре, под окнами которых строят горку. Как реагировал бы сам Ильяс, если такая горка была бы у него под окнами, куда приезжают со всех районов катаются практически круглосуточно и в будни и в выходные, и так всю зиму.