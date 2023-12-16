В преддверии запуска программы "Национальный фонд - детям" казахстанские родители начали проверять корректность информации о своих детях в личном кабинете на веб-портале "Электронного правительства". И многие столкнулись с проблемой - раздел "Сведения о детях" либо пустует, либо в нем не хватает кого-то из детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Недоумевающие граждане начали делиться информацией друг с другом и выяснили, что проблема носит массовый характер.

- "На портале я до сих пор замужем, хотя я в разводе. А вот детей у меня там нет, хотя по факту их трое". "Чем ближе начисления, тем меньше детей". "У меня пятеро детей, но в eGov я только замужем, а вот детей нет". "У меня не только там нет деток, но и мужа, одна-одинешенька, оказывается, аж жалко себя стало". "Что и требовалось доказать - пока документы собирать будем, нашим детям исполнится 18", - делятся комментариями казахстанцы в соцсетях.

Некоторые в проблеме увидели поводы для шуток: "На мне почему-то записаны соседские дети"; "Ладно дети, у меня машины пропали!".

Многие попытались добавить ребенка, однако система выдала ошибку с надписью "родственные связи не найдены". В комментариях и здесь не обошлось без юмора: "Вот это система - даже тест ДНК не нужен, ну технологии пошли".

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" заверили, что никакого сбоя или "исчезновения" детей с портала eGov.kz не было. Большинство детей, которых нет в разделе "Сведения о детях", были рождены до 2008 года. Их отсутствие, предположительно, связано с тем, что в те годы в Казахстане только вводился ИИН и в базу были внесены не все. Помимо этого, как пояснили в компании, все сведения о детях в личном кабинете eGov.kz отображаются с информационной системы "ЗАГС". И если не отображаются все дети или кто-то из них, в том числе рожденные после 2008 года, то лишь потому, что их туда не внесли ответственные лица. Однако пугаться не стоит - ситуацию легко исправить.

- Отображение детей в кабинете родителя происходит путем ручного добавления, - объяснили в пресс-службе "НИТ". - В разделе "Сведения о детях" Личного кабинета eGov.kz имеется кнопка "Добавить ребенка". После ввода ИИН ребенка eGov.kz проверяет на наличие родственных связей, и после успешной проверки будут отображаться сведения о ребенке. При уведомлении "родственные связи не обнаружены", если вы являетесь родителем и имеете оригинал свидетельства о рождении ребенка, необходимо подать заявку на сервис "Актуализация (корректировка) сведений о регистрации акта гражданского состояния", в которой необходимо заполнить все обязательные поля и прикрепить файлы. А также в Личном кабинете мобильного приложения eGovmobile в разделе "Семья" - "Дети" выбрать "Добавить ребенка". Кроме этого, можно получить услугу в Центрах обслуживания населения.

В компании добавили, что никаких денежных средств перечислять в органы регистрации граждан не нужно, вышеуказанная услуга на портале eGov.kz совершенно бесплатная.