В экспозиции размещено более 50 произведений костанайских художников, написанных в разные годы, разных жанрах и техниках. Открытие выставки приурочено ко Дню Независимости Республики Казахстан.

Начало развития изобразительного искусства в Казахстане связано с именами Абильхана Кастеева, Аубакира Исмилова, Николая Крутильникова и других художников, творивших в 30-е годы XX века и стоявших у истоков образования Союза художников Казахстана в 1933 году.

Н.Яковлева, "Мерцание контрастов", холст, масло, поталь

В нашей области первичная ячейка Союза художников начала действовать в 1959 году, когда открылись художественно-производственные мастерские (ХПМ) Казахского художественного фонда при Союзе художников Казахстана. На церемонии открытия выставки «Союз мастерства и таланта» много говорили об этой дате и отмечали достижения культурной жизни в нашем регионе.

- День сегодня у нас замечательный, шли мы к нему целый год,- сказал председатель правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ,- В такие минуты есть желание творить и работать дальше. Нам есть к чему стремиться, в следующем году мы планируем реализовать ещё больше проектов, чем в этом. Один из самых значимых – это проведение международного симпозиума на территории нашей области. Я думаю, это очень сильный стимул для творческих людей.

В. Быков, Пентаптих "Многоликие", холст, масло

- Этот год был очень насыщенный, принёс много мероприятий и интересных работ,- отметила руководитель Областного историко-краеведческого музея Гульжан МЕНДЕКИНОВА, - Итоговая выставка – это подведение черты под всем, что было сделано в 2023 году. Хочется пожелать нашим художникам, чтобы в 2024 году было ещё больше энергии, рождалось ещё больше выставочных работ. Мы, к сожалению, не можем вам предоставить хорошее большое помещение, но мы над этим работаем. Будем надеяться, что в будущем у нас появится достойное помещение для экспозиций.

О. Кусков, "Курорт Бурабай", холст, масло

Б.Баталова, "Лес. Сарыколь", бумага, акварель

Много ещё звучало оправданных торжественностью момента радостно-возвышенных поздравлений и пожеланий которые встречали живой и искренний отклик у собравшихся в галерее. Было вручено много благодарственных писем художникам за участие в проектах этого года.

Пыл бравурных речей несколько остудил член союза художников РК, почётный гражданин Костанайской области Георгий СОКОВ, который никогда не говорит банальными заготовками и предсказуемыми штампами.

Г.Соков, "Белый ирис", бумага, гуашь

- Сорок с лишним лет назад я вступил в Союз художников,- высказался Георгий Михайлович.- Но, вступил в Союз художников СССР. Это была большая, мощная организация, с богатой материально-технической базой, большим творческим потенциалом. И, вот, сколько лет прошло, а я до сих пор помню, как это было, какие возможности были у этой организации, и какие возможности она давала художникам. А такая творческая организация как нынешний Союз художников Казахстана, ну, вы меня простите, несколько виртуальная. Она, вроде есть, а вроде и нет её. Это честно. Я вместе со своими студентами иду, покупаю краски, ластики, холсты. Всё, что необходимо, покупаем сами, снабжения никакого. Вот, спроси любого из нас, есть ли разница между членами Союза художников и теми, кто не состоит в нём. И услышите, что раньше разница была, а теперь нет её вовсе. Поэтому, что сказать… Дата хорошая, раз она есть, её надо как-то отметить. Но, я своё мнение высказал по этому поводу. А выставка замечательная и с её открытием я всех поздравляю.

Л. Дмитриева, "Флоксы и арбузы", холст, масло

Г.Надеина, "Розы", холст, масло

Не надо думать, что мэтр просто жаждет каких-то преференций для облегчения своей личной работы. За спиной каждого такого маститого художника стоят его ученики. И, как всякий Учитель (именно так, с большой буквы), наставник печётся о том, чтобы его ученики развивали свой творческий потенциал в лучших условиях, имея для этого всё необходимое. А как можно взращивать художников, не имея ни холстов, ни красок?

А. Арискин, Диптих "Планета драконов", холст, акрил, флюор

- По поводу 90-летия Союза художников скажу: праздник очень хороший. Но в связи с такой датой, Союз художников Казахстана должен улучшить свою позицию,- поддержал мэтра его коллега, член Союза художников РК Николай ТОРШИН. – Надо, чтобы снова возобновили свою работу художественные мастерские, творческие дачи. Надо создавать условия, чтобы ещё лучше могли творчески расти молодые. Хотя я и так отмечаю, как крепнет мастерство некоторых молодых авторов, красиво стали писать, делать хорошую композицию. А выставка очень хороша. Сегодня, когда я зашёл в этот зал и увидел работы наших мастеров, просто душа радовалась.

С. Шалунова, "Сирии", сухой войлок

Торжественная часть открытия выставки закончилась на очень позитивной ноте. От имени учеников преподаватель художественной школы имени А.И. Никифорова, Член Союза художников РК Светлана ШАЛУНОВА подарила детскому дому «Жануя» объёмные работы из войлока, выполненные учениками «художки».

- Детские работы несут совершено особенную энергетику,- сказала Светлана Ивановна. – Насколько они сказочные, волшебные, сколько тепла, нежности в них заключено. И поэтому эти три работы, подаренные от всего сердца, украсят ваш дом и подарят тепло и сказку. Если только вы захотите, мы привезём и подарим вам ещё работы учеников нашей школы.

А. Сапиев, "Чолпон-Ата",холст, акрил

С этими словами Светлана Шалунова передала воспитанникам детского дома войлочных зайца, верблюда и золотую рыбку, которых дети приняли с радостью.

Посетить выставку «Союз мастерства и таланта» можно в течение месяца, пока эту экспозицию не сменит следующая.