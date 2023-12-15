На скамье подсудимых 19-летняя Бахытгуль ДЮСЕКИНА. Согласно обвинению, она устроилась на работу курьером через Телеграм-канал. Неустановленные лица давали ей задания - ходить по указанным адресам и забирать деньги без лишних слов. При этом говорили, чтобы она надевала медицинскую маску. Почти все потерпевшие - пенсионеры в возрасте. Сегодня, 15 декабря, в суде заканчивают их допрос. Он проходит онлайн, потому что люди преклонного возраста не могут даже прийти в суд.

Подсудимую Бахытгуль Дюсекину заводят в зал заседания

- Мне позвонила женщина, рыдала в трубку, - рассказала потерпевшая Нина ШАПОВАЛОВА. - Я спросила: "Зина, это ты? Она ответила - да. Она продолжила - Я попала в аварию, срочно нужны деньги".

По словам Шаповаловой, потом подключился мужчина, представился следователем. Он сказал, чтобы дело не дошло до суда, нужны деньги.

- Иначе срок - от 3 до 5 лет, - пояснила суду пенсионерка. - Неужели я б не помогла своей близкой подруге? Через полчаса пришла девушка, я отдала ей 1 млн тенге.

На вопрос о том, какое наказание она просит для подсудимой Шаповалова ответила: "Самое строгое, реальный срок".

Другая потерпевшая Лариса МОВЧАН пояснила, что ей позвонили от имени дочери.

- Мама, я сбила девочку, отдай все, что у тебя есть, так мне сказали, - сообщила потерпевшая. - Я отдала больше 3 млн тенге. За ними пришли стройная, красивая девочка. Конечно ее надо наказать.

Адвокат подсудимой (справа)

Адвокат подсудимой пыталась пояснить, что Дюсекина "совсем молодая и раскаивается в преступлении", может, не стоит ее строго наказывать. И даже показала пенсионерке подсудимую по видео на телефоне. Но потерпевшая все равно настаивала на реальном сроке для Дюсекиной.

Третья потерпевшая Ерофеева рассказала, что ей тоже сообщили о том, что дочь совершила аварию и нужно отдать деньги. Потом мужчина, представившийся следователем, сказал, чтобы она не клала трубку и не звонила по другим телефонам. Женщина передала несколько миллионов пришедшей за ними Дюсекиной.

- Вы признаете все эти эпизоды? - обратился к подсудимой судья Нурлан БЕКИШЕВ.

Дюсекина все признала. На следующем судебном заседании должны допросить последнего свидетеля и перейти к допросу подсудимой. Заседание назначено на 28 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ