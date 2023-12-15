Решение по иску инвалида второй группы Гульжиян АЛИБЕКОВОЙ Костанайский областной суд вынес 14 декабря.

Ранее Алибекова обращалась в специализированный межрайонный административный суд. Требовала, чтобы отдел жилищных отношений акимата Костаная выдал ей вне очереди две квартиры элит-класса: четырех- и двухкомнатную. Причем не просто в аренду, а с правом выкупа. 29 августа получила отказ.

Истица стоит в очереди с 2009 года по категории «социально уязвимые слои населения» (она инвалид 2-й группы). Сейчас ее номер - 779.

На слушании по апелляционной жалобе в областном суде Алибекова сразу заявила, что отказывается от услуг адвоката, которого ей бесплатно предоставило государство, так ей была оказана некачественная юридическая помощь. Судьи пояснили, что она может либо написать заявление на предоставление услуг другого бесплатного адвоката, либо нанять платного адвоката, либо отстаивать свою позицию самостоятельно. В итоге Алибекова выбрала последний вариант.

- Я считаю, что мой адвокат и судья первой инстанции нарушили мои права, так как я заявила конкретные исковые требования, но меня принудили их изменить, - сказала она. - Я вижу, что решением суда первой инстанции нарушена ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (Право на достаточный жизненный уровень (включает право на жилье и питание) - «НГ»), Конвенции ООН о правах инвалидов и т. д. Считаю, что судья суда первой инстанции должна была приостановить производство и сообщить в Конституционный суд РК о признании статей Закона «О жилищных отношениях РК» дискриминационным по отношению к инвалидам.

По ее мнению, дискриминация выражается в том, что первоочередное право на получение жилья имеют многодетные, дети-сироты, ветераны ВОВ, но не инвалиды.

Алибекова ходатайствовала также о том, чтобы на суде в качестве заинтересованного лица присутствовал представитель Министерства промышленности и строительства РК. На вопрос судей, в чем именно выражается заинтересованность, она отвечать отказалась.

- Все нарушения суда первой инстанции я от руки расписала на 22 страницах. В целом я считаю, что решение судом было вынесено незаконно, я считаю, что оно было подготовлено уже заранее - приняли, а на следующий день оно уже было вынесено на 10 страницах, - пояснила свою позицию Гульжиян Алибекова. - Также, когда я заявила о предоставлении мне четырехкомнатной квартиры, а законодательство это позволяет, мне положена даже пятикомнатная квартира, судья мне пояснила, что я буду жить одна там. Но я не буду там одна! У меня есть право еще завести детей. Я требую все в рамках закона и, в отличие от судьи, за рамки не выходила. У меня ребенок-инвалид и он стал таким из-за таких вот условий проживания (Гульжиян сейчас живет в центре адаптации женщин и поддержки семьи - «НГ»). Прошу удовлетворить мои исковые требования.

Представитель ответчика, аппарата акима Костаная Марина ВЕЛЬ заявила, что апелляционная жалоба Алибековой не обоснована.

- Согласно Закону «О жилищных отношениях», жилище выдается в порядке очередности. На сегодня имеются 6 категорий, и жилье, которое вводится в эксплуатацию, распределяется между ними пропорционально, - пояснила она. - Соответственно, жилище, превышающее площадь по составу семьи Алибековой, а также учитывая, что в списке очередности она не стоит среди первых, не может ей выделяться. Так как эти действия могут привести к ущемлению прав других лиц, которые также стоят в очереди на получение государственного арендного жилья. Поэтому считаю, что решение суда вынесено правильно.

Судьи спросили, когда ориентировочно Гульжиян Алибекова может получить квартиру в порядке очередности. Марина Вель ответила: этой категории предоставляют 20% от общего количества выделяемых квартир для лиц, стоящих в очереди.

- Если учитывать, что в одном доме у нас 100 квартир, как, например, в доме № 9 в мкрн Юбилейный, то в целом на очередников из них было выделено 32 квартиры. Пока мы не можем сказать даже ориентировочно, когда она получит свою квартиру, - пояснила представитель ответчика. - Мы даже не можем сказать, будет ли строительство арендного жилья в следующем году. Единственное нам известно, что на 2024 год планируется закуп квартир для социально уязвимых слоев населения.

Алибекова возразила: 20% от общего числа очередников составляет категория «дети-сироты», а не «социально уязвимые», в которую объединили 11 подкатегорий.

Суд перешел к прениям. Алибекова заявила, что суд не удовлетворил ее ходатайство о присутствии представителя министерства промышленности. Председатель судебной коллегии Сергей НУРОВ ответил: если будет принято решение об удовлетворении ходатайства, то процесс отложат до приглашения представителя. Истица ходатайствовала об отложении прений и отказалась на них выступать.

Сергей Нуров (в центре), Карлыгаш Исмагулова (справа)

- Суд постановил: решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу истца - без удовлетворения, - огласил решение Нуров. - Постановление может быть обжаловано путем подачи жалобы в Верховный суд РК в течение месяца со дня вручения судебного акта в окончательной форме.

Он сообщил, что ходатайство о привлечении к делу в качестве заинтересованного лица представителя министерства промышленности отклонено, как необоснованное.

- Коллегия полностью согласилась с доводами суда первой инстанции, так как в рамках заявленных исковых требований права и законные интересы истицы не нарушены со стороны местных исполнительных органов, - пояснила судья Карлыгаш ИСМАГУЛОВА. И обратилась к Гульжиян Алибековой: - Жилье вам может быть предоставлено только в порядке очередности в соответствии с нормами жилищного законодательства.

Истица заявила, что имеет право на дополнительное разъяснение. Нуров ответил, что в течение пяти рабочих дней ей направят постановление суда и там все будет подробно разъяснено.

- Международные конвенции тоже нарушены, да?! - выкрикнула вслед уходящим из зала судьям Алибекова.

После слушания она заявила «НГ», что суды двух инстанций нарушили ее права, так как ответчики не пояснили законность продвижения ее в очереди, не приводили в качестве обоснования результаты каких-либо экспертиз.

- У нас, инвалидов, даже нет своей отдельной категории - мы подкатегория в «социально уязвимых»! Я считаю, что Закон «О жилищных отношениях» был принят с нарушением международных конвенций, так как при его принятии с инвалидами, лично со мной и с моим ребенком, никто не консультировался, а необходимость консультации указана в каденциях, - сказала Алибекова. - По моим расчетам, в этой жизни жилье от государства я уже не получу!

И добавила, что будет снова судиться с акиматом.

Фото Андрея СКИБЫ