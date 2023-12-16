"Яндекс.Такси" внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана, передает Informburo.kz.

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Антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси" завершили, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.

По его итогам компанию привлекли к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, которая заключалась в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин. "Яндекс.Такси" привлечена также к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

"Яндекс.Такси" на добровольной основе внесла 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана", – говорится в сообщении.

Агентство согласовало антимонопольный комплаенс с "Яндекс.Такси", который предусматривает следующее:

С 14 декабря с водителей не будут удерживать комиссию "Яндекса", если заказ двукратно превышает базовую стоимость поездки (экономический эффект – примерно на 2 млрд тенге в год).

Вводится дополнительная бонусная программа для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 году, в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции).

Улучшится пользовательское приложение для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения.

Для пассажиров введут обновлённый тариф "Вместе", который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос (ограничение на повышение тарифа в два раза).

Агрегатор введёт ограничения на повышение тарифа больше чем в три раза в условиях максимального спроса на услуги такси, например в непогоду или праздничные дни. По тарифу выше такого уровня будет не более 5% поездок в квартал.

Для пассажиров с детьми компания введёт тариф "Детский", который позволит вызывать авто с детским креслом либо бустером.

Для эффективной взаимосвязи с водителями такси и поддержания коммуникации с клиентами call-центр будет функционировать с "живым" оператором.

Кроме того, агентство инициировало поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с "Яндексом" без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%). Для детального изучения программного обеспечения "Яндекс", а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный спрос, отсутствие водителей) независимая аудиторская компания в сфере IT совместно с агентством, Министерством цифрового развития проведёт аудит алгоритмического ценообразования.

Выполнение "Яндексом" обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при агентстве. В её состав войдут эксперты профессиональных сообществ, что позволит своевременно рассматривать возникающие вызовы.