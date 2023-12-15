Непогода стала причиной задержки пассажирских поездов. В том числе до Костаная
15 декабря 2023, 10:26 | Государство
Из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области затруднено движение пассажирских поездов. Некоторые рейсы опаздывают почти на 15 часов, передает Orda.kz.
Кадр из видео t.me/POLICE_of_KZ
Как сообщает издание Press.kz, в области уже сутки не утихает ветер, порывы которого достигают 45 м/с. Из-за сильного ветра и морозов в двух районах объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Занесло не только трассы, но и железнодорожные пути. По состоянию на 5 часов утра в пути задержан 21 поезд.
Задержаки сохраняются в следующиз пассажирских поездах до станции прибытия:
- № 72 Шымкент-Нур-Султан на 06.00 часов;
- № 3 Алматы-Нур-Султан на 10 часов 30 минут;
- № 27 Алматы-Уральск на 9 часов;
- № 9 Алматы-Нур-Султан-1 на 11.00 часов;
- № 86 Шымкент-Нур-Султан-1 на 06.00 часов;
- № 1 Алматы-Ташкент на 14 часов 40 минут;
- № 11 Алматы-Шымкент на 8 часов 30 минут;
- № 22 Кызылорда-Семей на 08.00 часов;
- № 21 Семей-Кызылорда на 08 часов 20 минут;
- № 43 Алматы-Костанай на 08.00 часов;
- № 77 Алматы-Мангистау на 02 часа 30 минут;
- № 29 Алматы-Атырау на 07 часов 20 минут;
- № 7 Алматы-Саратов на 04 часа 30 минут;
- № 45 Павлодар-Туркестан на 03 часа 40 минут;
- № 75 Петропавловск-Кызылорда на 03 часа 20 минут.
- № 33 Алматы-Актобе на 06 часов 30 минут;
- № 506 Жезгазган-Алматы на 5 часов 13 минут;
- № 509 Алматы-Уральск на 06 часов 37 минут;
- № 511 Алматы-Атырау на 02 часа;
- № 52 Уральск-Алматы на 12 часов 36 минут;
- № 42 Атырау-Алматы на 10 часов 49 минут.
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