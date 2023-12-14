Жалобы на переполненные мусорные площадки, под которыми иногда не видно даже контейнеров, в последние дни сыпались в редакцию в небывалом количестве. Костанайцы регулярно сообщают о проблемах с вывозом мусора, но эта неделя побила все рекорды. Почему так произошло и когда на площадках наведут порядок, объяснили в городском акимате.

- Данная проблема связана с тем, что при эксплуатации в условиях низких температур мусоровозы имеют ограничения, то есть при температуре ниже 30 градусов, гидравлические механизмы и шланги перемерзают, - говорится в сообщении пресс-службы. - С 13 декабря в вывозе мусора по городу задействовано порядка 30 единиц специализированной техники, принадлежащей ТОО «Тазалык 2012».

Кроме того, к вывозу мусора подключились и другие подрядные организации, занимающиеся уборкой снега. Всего для вывоза мусора привлекли более 80 единиц техники.

- Подрядные организации заверяют, что все мусорные контейнеры будут очищены от накопившихся отходов до ближайших выходных дней, - добавили в акимате.

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