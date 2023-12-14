88 тыс га зерновых остались на полях, как не подлежащие уборке. Продолжается обмолот подсолнечника, масличные убраны на 430 тыс. га из 661 тыс. га посевов этих культур. Информация прозвучала 13 декабря на брифинге руководителя управления сельского хозяйства Ибрагима БЕКМУХАМЕДОВА.

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- Валовой сбор зерна, по оперативным данным, составляет около 3 млн 900 тыс т, средняя урожайность по области - 9,2 ц/га. Масличных, по прогнозным данным, будет собрано порядка 350 тыс. т, урожайность - 6,5 ц/га, - сказал он. - Пока говорим об оперативных данных. Итоговые позже даст статистика, хотя уборка зернобобовых завершена полностью на площади 4 млн 288 тыс. га. И прогнозируемая урожайность - около 10 ц/га. Ну, и всем известно, что из-за погодных условий мы в вале собранной продукции получили большой объем неклассного зерна.

Ранее сообщалось, что такого в хозяйствах намолотили более 2 млн т. Одна из мер господдержки, о которой настойчиво просили аграрии - прямой закуп неклассного зерна Продкорпорацией. Объем его для всех зерносеющих областей страны, пострадавших от обильных осенних дождей, определен в 350 тыс. т. Из них квота Костанайской области - 94 771 тонны.

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- 12 декабря в области провели первый координационный совет по прямому закупу, рассмотрели 19 заявок, - сообщил Ибрагим Бекмухамедов.

И добавил, отвечая на вопросы журналистов, что область будет просить увеличения объемов прямого закупа. Цены закупа составляют 50-70 тенге за тонну, зависят от качественных параметров зерна.

Особая тема - обеспечение хозяйств семенами на будущую весну в связи с экстремальными условиями уборочной, которые не пощадили и семхозы.

- На сегодня заготовлено 476,4 тыс. т семян, что составляет 92, 6% от потребности, - сказал спикер. - В семеноводческих хозяйствах сейчас имеется для реализации 23,5 тыс. т семян высоких репродукций урожая текущего года и 11,5 тыс. т, заготовленных в прошлом году. С учетом их в области имеется 511,4 тыс т, или 99,4% от потребного количества. Заготовка семян продолжается, аграрии сдают на анализ образцы из собранного урожая на определение посевных кондиций. Кроме того, Продкорпорация еще зарезервировала из запасов качественного товарного зерна 306 тыс т, проведя осенью их испытания на всхожесть. Если у кого-то из сельхозтоваропроизводителей будут форс-мажорные обстоятельства по обеспеченности семенами, можно будет воспользоваться этим зерном.