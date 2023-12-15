А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.

На площадке палаты предпринимателей собрали бизнес и представителей госорганов

Погрязли в судах

Исполнительная власть от них отмежевалась. На обращения тех, чей бизнес располагается на первых этажах жилых домов, отвечает, что нет у нее в отношении объединений собственников имущества никаких полномочий. И посылает известно куда - в суд. Это правильно и очень демократично, если в конце концов не превращается в фарс. Тем более что платят адвокатам и юрисконсультам некоммерческие организации (ОСИ в данном случае) деньгами, которые собирают и с предпринимателей, являющихся собственниками нежилых помещений в их домах.

- У нас, в частности, около 30% нежилых площадей дома, наши платежи составляют примерно 60% бюджета ОСИ. При этом мы никакого права голоса в этом объединении не имеем. Нашего представителя нет в совете дома, нас даже в общедомовом чате нет, - рассказывал на заседании совета индивидуальный предприниматель Павел КИМ, - мы обо всех решениях председателя ОСИ узнаем опосредованно, с большой отсрочкой... Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов. Хорошо. Просим обоснование, тарифную смету показать, методику расчета. Не можем добиться. Реакция на наши вопросы - отдыхайте, мы все без вас приняли. Элементарно не можем получить ежемесячный отчет о том, куда истрачены деньги, которые мы платим, на что уходят средства с текущего и сберегательного счетов. Все возможно получить только в ходе судебных процессов. Да мы погрязнем в них. И так уже полтора года длятся разбирательства.

А еще одна участница заседания рассказала, что после того, как суд в апреле этого года отменил один установленный их ОСИ тариф, объединение предъявило новый, который оказался... выше прежнего.

- Но даже такого высокого недостаточно. Постоянно на что-то собираются деньги, на подъездах висят объявления о сборах то на насос, то на какие-то трубы, - добавила она, - при этом, согласно балансовой справке, которую правление ОСИ предоставило в суд, никаких насосов и труб на балансе у них нет. Мы добились предоставления части документов опять же через суд, как выяснилось, практически не велись отчетность и бухгалтерский учет, дома не поставлены на баланс объединения, соответственно, все инженерные коммуникации сейчас не имеют своего владельца. После решения суда была выписана исполнительная надпись и расходы ложатся бременем на всех собственников жилых и нежилых помещений.

По мнению предпринимателей, основная проблема в том, что деятельность ОСИ сегодня не может проверить никто, даже на соответствие ее Закону «О жилищных отношениях». Нет уполномоченного государственного органа.

Что касается тех же тарифов, то руководство объединения собственников не обязано подписывать с кем бы то ни было индивидуальные договоры, так как законом предусмотрено в данном случае действие договора публичного. Вопрос в том, что платят участники ОСИ по-разному.

А дом - один на всех

Предприниматели рассказывали о том, что чуть ли не каждый день взаимодействия с ОСИ проходит с осложнениями. Машинам с грузами для кафе и магазинов запрещают заезжать на территорию дворов, которыми бизнесмены, как собственники нежилых помещений и равноправные участники ОСИ, должны иметь возможность пользоваться беспрепятственно. Не так давно СМИ освещали судебный процесс по поводу установки на въезде в один из дворов в центре Костаная шлагбаума. Предприниматели утверждали, что электронные ключи для въезда им продали по 25 000 тенге за штуку. Фискальных документов по факту этих сделок не дали. Если установку перепрограммировать, понадобятся новые ключи.

Рассказывали, что «доходит до того, что запрещают пользоваться канализацией, водными сетями, обесточивают видеокамеры» на объектах бизнеса, одним словом, стороны воюют.

- Вы жалуетесь на председателей ОСИ, а как у вас отношения с жильцами? - спросил председатель Совета по защите прав предпринимателей Владимир ШАКУН.

Предприниматели ответили, что руководство объединений нередко настраивает жильцов на негатив относительно бизнеса. Популярная сейчас тема - проверить основания, на которых кафе, салоны, магазины владеют площадями на первых этажах и в подвалах, лучше всего отобрать эти территории, будет где жильцам хранить соленья, варенья и зимнюю резину. И речь не только об объектах предпринимательства, которые заселились в жилые дома относительно недавно, но даже о тех, где помещения под магазины на первом этаже были частью еще советских проектов.

- Я 25 лет владею магазином «Юбилейный», мой бизнес располагается в доме по адресу Аль-Фараби, 100 на первом этаже и в цокольном, - рассказал предприниматель Артур ЗУДЕРМАН, - мне принадлежит большая часть подвала, только пятая часть - у жильцов. Имея бизнес, я заинтересован, чтобы с коммуникациями было все в порядке, поэтому давно содержу собственную службу, которая ими занимаемся. Но как раз в той части, которая ко мне не относится, - проблемы, изливаются фекальные воды, канализация топит подвал. Я обращаюсь в ГКП «Костанай-Су», отдел жилищных отношений, СЭС. Санитарные врачи назначили штраф за невыполнение своего предписания. ГКП оставлял наш дом на три дня полностью без воды. И магазин, и все 64 квартиры. Жильцы тут же были оповещены, что это из-за Зудермана, он виноват... Когда нас месяцами топит канализация, старшая по дому просит проверить законность нахождения в моей собственности подвала, это главное. Показательно отреагировал отдел жилищных отношений. Мне сообщили, что «по данному адресу дан ответ председателем ОСИ - трубы поменяли, проблему устранили». Каким образом это проверяется? Никаким. Власть полностью умыла руки.

Бизнес тот и этот

Конечно, проблемы в деятельности бизнеса, расположенного в жилых домах, были всегда. Сколько помню, жильцы редко были рады тому, что их внутридомовыми сетями пользуются кафе и салоны красоты, что подвалы заняты складами, что дворы из-за магазинов запружены транспортом. Но, с другой стороны, чем активнее груз содержания не только личной квартиры, но и общедомового хозяйства государство перекладывало на граждан, тем яснее становилось, что неплохо часть этого бремени переложить на владельцев нежилых помещений.

Сегодняшнее обострение отчасти связано с тем, что ОСИ просто количественно больше, чем ПКСК, много новых людей с очень разным жизненным опытом получили возможность управлять многоэтажными домами. Но предприниматели считают, что дело не только в этом. - Сегодня председатели ОСИ - фактически такие же предприниматели, как мы, - высказал мнение Артур Зудерман, - просто бизнес своеобразный. Воздержусь от слова «паразитирование», хотя оно довольно точное. Руководители ОСИ почувствовали, где проще всего достичь доходности - на наших плечах выехать. И еще отмечу стремление с их стороны многие вопросы решать за счет толпы. Стою я - и любой желающий из жильцов, извещенный о том, что все беды в доме из-за моего бизнеса, может подойти и оскорбить, высказать свое суждение о том, кто я и где мне надо находиться. Такое ощущение, что для них это аттракцион. Почему власть не должна оставаться в стороне? ОСИ на данный момент неплохо консолидированы, у них есть ассоциация, где они друг друга консультируют. Сейчас ситуация вынуждает объединяться и нас, владельцев первых и цокольных этажей. Противостояние ничего хорошего не сулит. Мы пытаемся сейчас призвать к поиску компромисса, чтобы противостояние не вылилось во что-то откровенно противоправное.

Есть предложения

На заседании совета присутствовали представители госорганов - полиции, департамента экономических расследований, госдоходов, полиции, акимата Костаная, а также прокуратуры. Они почти не выступали. Ограничились констатаций того, что между ОСИ и бизнесом гражданско-правовые отношения. Если вам портят имущество, наносят ущерб, обращайтесь в полицию, а потом в суд.

- Уверен, даже несмотря на то, что реформа жилищных отношений фактически не завершена, никто не будет создавать новый уполномоченный орган ради ОСИ, - сказал Владимир Шакун, - вы же сами со стороны бизнеса боретесь за уменьшение над вами контроля и надзора. Однако никто не запрещает вносить изменения в законодательство. Главное, чтобы было тщательно изучены нормы действующего, проведен анализ, как они выполняются, и чтобы предложения вносились с учетом системных проблем, имеющихся в сфере взаимодействия предпринимательства и ОСИ, ПКСК.

Проблемы, названные на этой встрече, характерны не только для костанайцев. Раньше подобные вопросы уже поднимали предприниматели Астаны, Алматы. Они, например, считают необходимым разделить управление жилыми и коммерческими помещениями, предлагают внедрить, прописать в законе институт «коммерческого кондоминиума».

Наши предприниматели настаивают на том, что нужно ввести норму: если бизнесу принадлежат нежилые помещения, составляющие больше 30% площади дома, то как минимум у ОСИ должна быть обязанность ввести предпринимателя в совет дома. В любом случае нужно, чтобы закон о жилищных отношениях перестал игнорировать предпринимательство на первых этажах.

Фото Галины КАТКОВОЙ