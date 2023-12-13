Ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Костанайской области пройдет уже в эту субботу, в День независимости. Как и прежде, отдел предпринимательства областного центра обещает, что цены на продукцию будут на 15-20% ниже рыночных.

Фото из архива "НГ"

Эта ярмарка пройдет 16 декабря на привычном месте - в Сити-центре Костаная. Начало в 9:00.