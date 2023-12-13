Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в Костанае
13 декабря 2023, 17:09 | Общество
Ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Костанайской области пройдет уже в эту субботу, в День независимости. Как и прежде, отдел предпринимательства областного центра обещает, что цены на продукцию будут на 15-20% ниже рыночных.
Фото из архива "НГ"
Эта ярмарка пройдет 16 декабря на привычном месте - в Сити-центре Костаная. Начало в 9:00.
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