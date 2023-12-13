Мужчина позвонил в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции 12 декабря и сообщил, что у него дома произошло убийство. Но когда полицейские прибыли по указанному адресу, оказалось, что никакого преступления не было.

- Сотрудниками был установлен звонивший. Им оказался 31-летний житель поселка, - рассказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей МИЛЮК. - По результатам медицинского освидетельствования у мужчины была установлена средняя степень алкогольного опьянения.

За заведомо ложный звонок в специальную службу в отношении мужчины возбудили административное производство по статье 438 КОАП РК. Ему был выписан штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Как отметили в пресс-службе ведомства, с начала текущего года по области за ложный вызов специальных служб к административной ответственности привлечено более 330 человек.