Такой вопрос задал подписчик нашей страницы в Instagram. По его словам, с проблемой столкнулись педагоги многих школ областного центра, которые уходили в отпуск в июле. Учителя обнаружили, что за этот месяц у них нет отчислений в ОСМС.

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- Из-за одного месяца у многих статус «слетел», теперь мы не застрахованы, - сообщает автор письма. - Обращались в колл-центр 1414 - там обвинили бухгалтера, что якобы не сделал отчисления в июле. А как сделать отчисления 2% от зарплаты, если нет поступлений денежных средств в связи с отпуском? И сами заплатить не может 3500 тенге, так как мы в госучреждении работаем, по закону обязаны платить 2% от зарплаты, а зарплаты в июле, соответственно, нет! Обращались в профсоюз - там сказали, что о проблеме знают, но решать ее должны на уровне министерства…

«НГ» попросила отдел образования акимата Костаная прокомментировать ситуацию.

- В соответствии с Трудовым кодексом выплата отпускных средств педагогам производится за три рабочих дня до даты начала отпуска за весь отпускной период, который составляет 56 дней. Одновременно с этим за весь отпускной период разово выплачиваются налоги, в том числе взнос в ОСМС, - пояснили в ведомстве. - До 2023 года перечисление налогов единовременно за почти 2 месяца в фонде не вызывало затруднений, но в текущем году фонд фиксирует такую ситуацию, как пропуск ежемесячной выплаты, несмотря на то, что вся положенная сумма перечислена заранее. Со стороны организаций образования все перечисления произведены в установленные законом сроки. Управление образования поднимало этот вопрос на всех уровнях, включая Министерство здравоохранения, которое курирует ОСМС. В будущем году разработчики программ облачной бухгалтерии планируют изменить систему платежей, чтобы разделить взносы в ОСМС помесячно.

Как отметили в отделе образования, педагоги, у которых нет на данный момент статуса «застрахован» из-за данной ситуации могут поступить следующим образом: самостоятельно перечислить сумму ежемесячного взноса в фонд (3500 тенге), либо обратиться в бухгалтерию школы с заявлением на индивидуальный возврат денежных средств по ИНН, после чего школой будет подано обращение по данному вопросу в республиканский фонд ОСМС (в связи с длительностью процедуры рассматривается фондом в срок 3-4 недели).