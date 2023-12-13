Костанайский центр адаптации и поддержки семьи - это 5-этажный дом по пр. Кобланды батыра, 37. Гульжиян (женщина попросила не указывать ее фамилию) живет здесь с 28 ноября. Условия, предоставляемые государством, ее, мягко говоря, шокировали.

В комнате Гульжиян на 3-м этаже прохладно, из окна дует

Гульжиян - инвалид 2-й группы, уже почти 15 лет (с 2009 года) стоит в очереди на арендное жилье. Корреспондент "НГ" посетил ее комнату на 3-м этаже 13 декабря. В помещении прохладно, хотя окно утеплено матрасами, одеялами и куском фанеры. Женщина показывает на снег с внешней стороны окна и поясняет - оно промерзает, вероятно, из-за некачественной установки.

- Из-за холода здесь невозможно находиться! - комментирует она. - Подходила к руководству центра, жаловалась, просила что-то сделать с окном, в ответ только сказали: "Берите одеяла и утепляйте сами".

Чтобы было хоть немного теплее, окно закрыли одеялами, матрасами и куском фанеры

Гульжиян переодически кашляет. Живет она вместе с 16-летним сыном. По ее словам, за две недели ежедневно видела в своей комнате и в других помещениях клопов и тараканов. Дезинфекцию проводят, но насекомые появляются вновь.

В своей комнате и на третьем этаже женщина обнаружила тараканов и клопов/ Кадр из видео

- На общей кухне есть электроплиты, чтобы греть еду, но они слабые - кастрюлю поставишь и ждешь целый час, пока вода вскипит! - говорит Гульжиян. И показывает на потолок: - Вот что-то желтое, плесень, наверное.

В комнате сломаны розетки, на них шатаются крышки.

В комнате Гульжиян розетка закреплена ненадежно - крышка шатается...

... на стенах нет обоев, а на потолке пятна от подтопления

Проходим в туалет по-соседству с комнатой Гульжиян. Здесь прохладно, сквозняк, а снег лежит даже с внутренней стороны окна.

В туалете на третьем этаже даже на внутренней стороне окна лежит снег

На лестничной клетке между 2-м и 3-м этажами центра тоже прохладно, на окнах трещины. На втором этаже тепло - вероятно из-за труб на потолке. Проходим в душевую на втором этаже. Здесь тоже дует из окна, на пластике - лед. Из-за сырости на потолке обвалилась краска.

На лестничной клетке между вторым и третьим этажами также холодно. На окне трещины

- Руководство говорит, что в центре недавно делали капремонт, но я боюсь представить, что было до него! Говорят, тендер на установку окон сделала карагандинская компания, но сделала некачественно. Не знаю, как аким это все допустил! - возмущается Гульжиян. - Я звонила в городскую СЭС, но они сказали, что не могут выехать на место без постановления прокуратуры. Туда я, кстати, тоже обращалась, они тоже бездействуют: не приезжают, не выносят постановление о назначении экспертиз!

Лед на окне в душевой на втором этаже здания

Гульжиян отправила обращение в прокуратуру 8 декабря. В тот же день для ответа на него назначили исполнителя. По законодательству ответ на обращение от населения прокуратура должна предоставить за 15 календарных дней, этот срок еще не вышел.

От сырости с потолка душевой на втором этаже обсыпается краска

13 декабря прокуратура направила обращение в департамент полиции Костанайской области, а полицейские - в городскую СЭС.

- Это все вместо прокурорского постановления, - прокомментировала Гульжиян. И повторила: - Не выполняют свою работу...

Руководитель Костанайского центра адаптации и поддержки семьи Наталья СЕРГЕЕВА прокомментировала ситуацию:

- С июля 2020 года по январь 2021 года в здании проводился капитальный ремонт. Его выполняло ТОО «Самат-Мунай» (Кызылорда), заказчиком ремонта был отдел ЖКХ акимата Костаная. Так как свою работу подрядчик выполнил некачественно, между ними и заказчиком начались суды. Я не знаю, закончилось ли расследование, но этим летом к нам приходили специалисты из департамента экономических расследований (ДЭР) и что-то отрабатывали с подрядчиком. Подробностей не знаю, так как мы - не заказчики ремонта.

Сергеева отметила, что сейчас нет возможности провести текущий ремонт окон или заменить их, так как в конце года средства из бюджета уже не выделят. Госзакупку на текущий ремонт здания провели в ноябре, бюджет был распределен. В рамках ремонта удалось устранить только мелкие дефекты: починить подоконники, заменить разбитые стекла. Новые закупки проведут только в январе.

- Прошлой зимой такой проблемы с окнами у нас не было, - отмечает руководитель центра. - Только в эту зиму почему-то. Возможно, не было таких морозов... Вообще эти окна уже давно установили, еще в 2017-2018 годах. На следующий год ищем ценовые предложения, готовим бюджетную заявку. Хотим хотя бы поменять резинки на окнах. А вообще, конечно, надо их заменить.

- Что делать сейчас Гульжиян и другим жителям, которые сейчас замерзают?

- У нас в комнатах пользуются обогревателями, мы даем им одеяла, чтобы они закрывали и утепляли. Все, что от нас зависит, мы делаем. Обогреватели мы не закупаем, но его можно попросить у кого-то из жителей центра, они сами покупают.

Сергеева добавила: чтобы в комнате починили розетки, нужно сообщить на вахту - придет электрик.

- На третьем этаже есть клопы и тараканы. Ночью видела клопа на своей кровати. Как спать? - спросила Гульжиян.

- У нас ежемесячно проводится дезинфекция помещений. Договор заключили с фирмой из Астаны. Была запланирована дезинфекция на 15 декабря, но подрядчик пояснил, что из-за морозов не может сделать протравку. Во-первых, раствор нельзя разводить в таких условиях, а во-вторых, из-за холода мы не можем открыть окна, чтобы проветрить помещения. Дезинфекцию перенесем на следующую неделю. Когда ее проводят, жильцы могут написать заявление и уйти из центра, например, к родственникам. Если такой возможности нет или человек не хочет, то они находятся в коридоре. Дезинфектор говорит, что это безопасно.

Для более качественной дезинфекции нужно, чтобы жители покинули здание, но сейчас в центре проживают 98 семей и другого помещения, где они могли бы находиться, нет.

- На следующий год планируется проведение текущего ремонта. Скорее всего, на это время жителей будут куда-то переселять. И, конечно, тогда все дезинфекционные работы будут проводиться без них, - добавила руководитель центра. - Вопрос о том, куда они будут переселены, будет обсуждаться, это только акимат может решить. Когда проводился капитальный ремонт, жителей тоже переселяли.

В коридоре и кабинетах на втором этаже тепло. Здесь находятся детский сад и кабинеты администрации центра

Поскольку в кабинете на 2-м этаже заметно теплее, чем в комнатах на 3-м этаже, Гульжиян задала Наталье Сергеевой закономерный вопрос:

- Мы можем с вами поменяться?

- Нет, это нереально. У нас здесь детский сад на втором этаже. Администрация и детский сад. Поэтому нереально, - ответила Сергеева. И повторила: - Раньше зимой у нас не было холодно. Видимо, потому, что за эти морозы здание остыло.

Фото Андрея СКИБЫ