Правда, лично я ни от оливье, ни от сельди под шубой не устаю. Давно завела обыкновение не возиться с этими трудоемкими салатами в течение года. Как раз к новогоднему застолью приберегаю. Оливье тогда готовлю, например, с отварным языком, каперсами. Да и с селедкой стараюсь поэкспериментировать.

Такие закуски хороши и для застолья, и для вечеринки «на ногах»

Обычно с формой - делала ее в стаканах, заворачивала в виде рулета. А недавно увидела на YouTube ролик Alina FooDee, которая мастерски готовила закуски на новогодний стол. В том числе - очередную вариацию селедочки. Привлекла она меня еще тем, что разом решила и давний спор в нашем доме: класть в селедочную шубу крутые яйца или ни-ни. До сих пор я их успешно игнорировала. Но в этом рецепте у них - первая партия.

Красный лук нарубить как можно мельче, добавить сахара, сбрызнуть либо лимонным соком, либо уксусом. Отварить или запечь свеклу. Остудить, почистить. Натереть на мелкой терке. Обратите внимание: если вы свеклу варили, то в ней может быть многовато сока. Отожмите. Или положите на тарелку, а рядом пристройте бумажную салфетку.

Отварите вкрутую крупные яйца. Разрежьте на половинки вдоль, выньте желтки. В мисочке смешайте лук, свеклу и размятые вилкой желтки, добавьте майонеза и немного готовой зернистой горчицы, чуть-чуть посолите. Этой массой нафаршируйте белковые лодочки. А сверху надо пристроить какой-нибудь зеленушки, а на нее - кусочек селедочного филе. Алина кладет один, я - два поменьше, так закуску резать проще. Думаю, можно и кубиками сельдь порезать. Это не важно. Важно, что с яйцом получается штучка нежного вкуса.

Еще идея от того же автора: шарики с печенью трески. На мелкой терке натереть отварную картофелину, так же - крутое яйцо, порубить зеленый лук и веточку укропа, перемешать все, добавив печень трески (без масла). В рецепте - маленькая упаковка печени, 120-граммовая, если больше, то стоит добавить, например, еще одно яйцо.

Сделать шарики размером с грецкий орех, обвалять в крошках или поджаренном кунжутном семени. Алина украсила шарики половинками маринованных зеленых оливок. По-моему, вполне подойдут ломтики мелких маринованных огурцов. Я кусочек такого корнишона вложила еще внутрь шарика. С жирной печенью хорошо выходит.

Ингредиенты

Закуска из печени трески: отварной картофель - 1 шт., яйцо - 1 шт., печень трески - 1 баночка, немного укропа и зеленого лука, кунжут - 30 г, оливки - 6 шт.

Фаршированные яйца с селедкой: красный лук - 1/2 средней луковицы (добавить 1/4 ч. л. сахара и 1/2 ч. л. уксуса 6%), средняя свекла - 1 шт., яйца - 5 шт., зерновая горчица - 1 ст. л. майонез - по вкусу, филе сельди - 100 г.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ