Такой вопрос в редакцию "НГ" прислал читатель. По словам мужчины, после того, как он был лишен водительского удостоверения, восстановить его в спецЦОНе не удается. Причем эта ситуация не решается с ноября.

- Был там два раза: в конце ноября и начале декабря. После первого посещения сказали, что не работает база. Приехал через неделю - та же самая проблема, никаких комментарий сотрудники спецЦОНа не дают, - написал он. - Один из сотрудников сказал лишь, что база не работает только для водителей, которые лишились водительских прав, и для тех, кто хочет получить дополнительную категорию. На вопрос, когда база будет работать, сказали - только в следующем году! Неужели база может не работать почти два месяца? Это же абсурд.

На вопрос костанайца ответил директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан ЖАНАБАЕВ:

- Сообщаем, что на данный момент в связи с проведением технических работ временно недоступны услуги по восстановлению водительских удостоверений после лишения, а также выдача водительских удостоверений по некоторым дополнительным категориям до 31 декабря текущего года. О восстановлении работоспособности услуг будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства.

После публикации новости в пресс-службе сообщили: буквально сегодня проблему решили.

- На сегодняшний момент 13 декабря 2023 года с 10:00 услуга по восстановлению водительских удостоверений доступна, - сообщили в «Правительстве для граждан».