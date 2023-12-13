Аварии и сбои в теплосетях, которые начались из-за резкого наступления холодов, сразу стали одной из самых насущных проблем и обсуждаемых тем у казахстанцев. Orda.kz выяснила, что пишут и предлагают делать эксперты отрасли.

Экономист и энергетик Асет Наурызбаев на своей странице в Facebook написал следующее:

«Начались ожидаемые проблемы с теплосетями. Надеюсь, что МЧС запасло тепловые пушки, трубы, запорную арматуру и прочее, а акиматы имеют наготове ремонтные бригады. Проблема износа тепловых сетей потребует для своего решения много времени, но возникла еще одна проблема.

На специальность "теплоэнергетика" в Алматинском университете энергетики и связи в этом году не поступило ни одного студента. Еще пара лет — и специальность закроется. Некому будет заменить ветеранов отрасли, придется звать иностранцев.

При этом центральное отопление в нашей стране — важнейшее условие жизни, не просто бизнес. И если Минобрнауки не начнет выдавать целевые гранты, никаких молодых специалистов в этой фундаментальной и технически сложной дисциплине не останется».

Своими комментариями с корреспондентом Orda.kz поделились и другие эксперты.

«Если мы посмотрим статистику отказов, то увидим, что она увеличивается. Это показывает, что уровень износа теплосетей растет, а с ним растет и количество аварий. И профилактический ремонт в летний период уже не может остановить этот процесс», — подчеркнул член общественного совета Петропавловска, эксперт по вопросам ЖКХ и директор частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» Сергей Худяков.

Но в целом вся энергосистема РК требует изменения подходов. Существующие тарифы совсем не покрывают износ инфраструктуры. Поэтому чиновники из Минэнерго вместе с представителями других смежных ведомств и депутатами ищут решение проблемы. Но в любом случае не обойтись без дополнительных капитальных вложений, уверен эксперт.

Сейчас нужно привлечь специалистов, которые подсчитают, сколько еще осталось до полного обвала энергосистемы, сколько средств теперь понадобится вкладывать каждый год, и откуда брать деньги. Их можно взять только из двух источников: из кармана граждан и из государственной казны. И здесь нужен компромисс, потому что у государства проблема с деньгами, и у граждан то же самое. И нужно найти такое решение, чтобы избежать роста социального напряжения и не подорвать бюджет.

По мнению экономиста Айдара Алибаева, проблема нехватки профессиональных кадров и компетентных руководителей актуальна для очень многих сфер, а не только для энергетики. И за один месяц, одну зиму или один год невозможно восстановить то, что разрушали последние 33 года.

«У нас же все эти годы в большинстве отраслей процветали воровство, кумовство, блат. На руководящие и "хлебные" должности расставляли своих родственников, земляков, лояльных исполнителей, которые ни на что не способны. Грамотных специалистов не ценили, достойно им не платили, дискриминировали, выдавливали. В модернизацию инфраструктуры не вкладывались. И все эти аварии и сбои — это закономерный, неизбежный результат такой политики», — сказал Айдар Алибаев.

И теперь, чтобы предотвратить уже наступающий техноапокалипсис, скорее всего придется все начинать с нуля. Набирать и бесплатно обучать студентов на инженерные, энергетические специальности, выплачивать хорошие стипендии, одновременно устраивать на практику на предприятия поближе к их месту жительства, чтобы после получения диплома у них уже было рабочее место с хорошей зарплатой. И примерно так нужно делать везде.

«Иначе власти дождутся, что люди, околевающие в нетопленных домах и квартирах в 30–40-градусные морозы пойдут на них с вилами и топорами. Сейчас нужно срочно привлекать, нанимать специалистов, которых отправили на пенсию, и предлагать хорошие контракты. Возвращать работников, которых выгнали на пенсию или уволили, чтобы освободить место для своих родственников», — отметил спикер.

Он говорит, что сейчас довольно много людей старше 60 лет с большим опытом, большими знаниями, крутыми навыками в неплохой физической форме сидят дома, маются без работы, потому что их никуда не берут или повыгоняли только из-за возраста. Но они дадут фору любому 30-летнему.