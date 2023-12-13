Очередным соперником «Горняка» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой стал кокшетауский «Арлан», матчи с которым прошли в Рудном, на площадке Ледового дворца спорта «Горняк Арена».

Опасный момент у ворот «Арлана» / Фото pro.ligasy.kz

Команды уже встречались в начале сезона в Кокшетау, и тогда хозяева дважды были сильнее, причем «Горняку» удалось забросить в двух матчах всего одну шайбу - 5:0 и 9:1. «Арлан» подошел к матчам в Рудном, возглавляя турнирную таблицу чемпионата, набрав в 32 играх 55 очков. У «Горняка» после такого же количества проведенных игр было 38 очков, он располагался на пятой строчке.

Счет в первом поединке команды долго не могли открыть, хотя в первом периоде было нанесен 21 бросок по воротам, из которых львиную долю пришлось отражать голкиперу «Горняка» Владиславу Нуреку - 18. Без заброшенных шайб прошла и большая часть второго игрового отрезка, а на 34-й минуте отличились хозяева - шайбу забросил защитник Дмитрий Васильев, которому ассистировали Даниил Войтко и Никита Ляпунов.

Но, как оказалось, это была единственная шайба, которую смогли забросить хоккеисты «Горняка» не только в этом матче, но и во втором противостоянии. Чуть более чем через полминуты отличился уже защитник «Арлана» Олег Железнов - 1:1, и с таким счетом команды ушли на второй перерыв.

На девятой минуте третьего периода нападающий кокшетаусцев Егор Буяльский вывел свою команду вперед. Однако минимальное преимущество гостей оставляло рудненскому клубу надежду на положительный исход встречи. И за полторы минуты до окончания основного времени «Горняк» поменял вратаря на шестого полевого игрока. Но всего лишь через четверть минуты нападающему гостей Даниле Карабаню удалось поразить пустые ворота. В итоге поражение рудненского клуба - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

С шайбой автор результативной передачи Даниил Войтко / Фото pro.ligasy.kz

В повторном матче гости открыли счет на 9-й минуте, автором заброшенной шайбы, единственной в первом периоде, был Железнов. Во второй двадцатиминутке также была заброшена одна шайба, и вновь сделали это гости, на этот раз усилиями нападающего Артема Лихотникова.

На девятой минуте третьего периода, когда у «Горняка» на скамейке штрафников находились Анатолий Шишов, удаленный за подножку, и Александр Воронин, наказанный за выброс шайбы, «Арлан» реализовал этот значительный численный перевес. Автором шайбы стал нападающий гостей Евгений Оксентюк, который спустя две минуты оформил дубль.

При счете 0:4 Илья Лигай сменил в воротах «Горняка» Нурека. Но и ему дважды пришлось вытаскивать шайбу из сетки свои ворот. На 55-й минуте численное большинство реализовал Владислав Дюкарев, а через три минуты он же оформил и второй в матче дубль, поставив точку в матче - 0:6 (0:1, 0:1, 0:4).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ сказал после второй игры:

- К сожалению, матчи не удались. В первом поединке что-то получалось, но из-за ошибки пропустили. А во втором матче не хватило свежести. Тем не менее, моменты были. Но в концовке сказалась усталость, пошли удаления и третий период получился провальным. «Арлан» показал, что он не зря идет в лидерах чемпионата. Но это урок для нас, непозволительно перед своими болельщиками так играть. Просим извинения у них. Уу нас до Нового года еще шесть домашних матчей, в которых постараемся реабилитироваться.

«Горняк» уже в ближайшие выходные, 16 и 17 декабря, будет принимать «Кулагер», затем 20 и 21 декабря встретится с «Торпедо», а завершит год домашними матчами с «Иртышом», которые пройдут 26 и 27 декабря.