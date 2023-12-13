Выплаты по программе «Нацфонд — детям» начнутся с 1 февраля 2024 года. Их смогут получать все дети в возрасте до 18 лет, имеющие гражданство Казахстана. Сумма составит около трех-четырех тысяч долларов с рождения до 18 лет, передает Orda.kz.

Об этом 12 декабря сообщил директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) будет начислять выплаты всем детям до 18 лет, которые являются участниками программы и имеют гражданство страны, пояснил Аргынгазинов.

«А именно те дети, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, могут с этого момента подавать заявки, документы, подтверждающие целевые назначения, и, соответственно, использовать эти средства. Здесь нужно учитывать такой момент, что сумма будет определяться исходя из простой арифметики — усредненный инвестиционный доход делится на конкретное количество детей», - заявил Аргынгазинов.

По его словам, сейчас в ведомстве считают детей и интегрируют всю информацию о них в единую базу данных. Есть ряд проблемных вопросов. Например, в базы не могут занести детей с двойным ИИН. Но все эти моменты Аргынгазинов пообещал устранить к началу нового года. Тогда же станут известны точные данные о количестве детей и сумма выплат на 2024 год.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на брифинге в правительстве уточнил, что сумма выплат составит около трех-четырех тысяч долларов за все 18 лет.