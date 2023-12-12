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В каких районах будут отключать электроэнергию до конца недели в Костанае

12 декабря 2023, 14:59 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 17 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по этим адресам:

КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 13 по 15 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3 -34, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 2-35, 
  • ул. Энергетиков 11а-35, 
  • ул. Миляева 1-22.

ТП – 416 (работы на ПС)

13 декабря с 10:00 до 18:00

  • магазин «Золото Москвы»,
  • «Эдем», 
  • «Белый ветер», 
  • мечеть.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45, 
  • пр. Абая 164, 
  • ул. Толстого 40, 
  • ул. 5 Апреля 67.

Светофор:

  • пр. Аль-Фараби – пр. Абая,
  • ул. Толстого – пр. Абая

ТП – 052 (работы на ПС)

13 декабря с 10:00 до 19:00

  • кафе «Салтанат», 
  • парикмахерская «Натали», 
  • магазин «Гурман», 
  • «Бирлик», 
  • аптека «Фармаком».

Спальный сектор:

  • ул. Текстильщиков 21, 23, 23а, 23/1, 
  • пр. Кобланды Батыра 38, 38а, 40, 40/1, 42, 42/1.

Светофор:

  • пр. Кобланды Батыра – ул. Текстильщиков

ТП – 98 (работы на ПС)

14 декабря с 10:00 до 19:00

  • ЧУ КИнЭУ им. М. Дулатова, 
  • центр «Star Line».

Частный сектор:

  • ул. Строительная 21-53, 8/1,8/2, 41/1-41/12, 
  • ул. Чернышевского 30-67, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Рудненская 26/1-36/14, 39-82, 39/2-39/12, 
  • ул. Хакимжановой 87-99, 
  • ул. Плеханова 48-98, 98/2-98/10, 59/1-59/5,61/1,61/2,63/1, 
  • ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 47/3-47/5, 49/1-49/6, 
  • ул. Лесная 1-50.

РП – 6 (работы на ПС)

15 декабря  с10:00 до 19:00

  • школа № 19, 
  • детский сад № 27, 
  • магазин «55», 
  • «Пятерочка», 
  • «Раузет», 
  • «Мечта», 
  • «Славянка», 
  • аптека «Фармаком», 
  • «Айболит № 79, 
  • ТОО «Алла», 
  • сад-школа по ул. Гашека 2,
  •  департамент коррупции, 
  • дом – интернат по ул. Волынова, 1.

Спальный сектор:

  • ул. Ворошилова 9, 9/1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
  • ул. Мирошниченко 3, 
  • ул. Волынова 3, 5, 7, 13, 14, 
  • ул. Кочубея 1, 

Светофор:

  • ул. Маяковского – ул. Волынова.

КТП – 17 (работы на ПС)

17 декабря 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10, 
  • ул. Шаяхметова 42-82, 
  • ул. Летунова 37-76, 54/1-54/17, 72/1-72/11, 
  • ул. Павлова 122-159, 157/1-157/12, 139/2-139/6, 141/3-141/9, 
  • ул. Бородина 40-72, 68/2-68/7.