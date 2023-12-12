План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 17 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по этим адресам:

КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 13 по 15 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3 -34,

ул. Иноземцева 3-22,

ул. Кравцова 2-35,

ул. Энергетиков 11а-35,

ул. Миляева 1-22.

ТП – 416 (работы на ПС)

13 декабря с 10:00 до 18:00

магазин «Золото Москвы»,

«Эдем»,

«Белый ветер»,

мечеть.

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45,

пр. Абая 164,

ул. Толстого 40,

ул. 5 Апреля 67.

Светофор:

пр. Аль-Фараби – пр. Абая,

ул. Толстого – пр. Абая

ТП – 052 (работы на ПС)

13 декабря с 10:00 до 19:00

кафе «Салтанат»,

парикмахерская «Натали»,

магазин «Гурман»,

«Бирлик»,

аптека «Фармаком».

Спальный сектор:

ул. Текстильщиков 21, 23, 23а, 23/1,

пр. Кобланды Батыра 38, 38а, 40, 40/1, 42, 42/1.

Светофор:

пр. Кобланды Батыра – ул. Текстильщиков

ТП – 98 (работы на ПС)

14 декабря с 10:00 до 19:00

ЧУ КИнЭУ им. М. Дулатова,

центр «Star Line».

Частный сектор:

ул. Строительная 21-53, 8/1,8/2, 41/1-41/12,

ул. Чернышевского 30-67,

ул. Целинная 33-45,

ул. Рудненская 26/1-36/14, 39-82, 39/2-39/12,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Плеханова 48-98, 98/2-98/10, 59/1-59/5,61/1,61/2,63/1,

ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 47/3-47/5, 49/1-49/6,

ул. Лесная 1-50.

РП – 6 (работы на ПС)

15 декабря с10:00 до 19:00

школа № 19,

детский сад № 27,

магазин «55»,

«Пятерочка»,

«Раузет»,

«Мечта»,

«Славянка»,

аптека «Фармаком»,

«Айболит № 79,

ТОО «Алла»,

сад-школа по ул. Гашека 2,

департамент коррупции,

дом – интернат по ул. Волынова, 1.

Спальный сектор:

ул. Ворошилова 9, 9/1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,

ул. Мирошниченко 3,

ул. Волынова 3, 5, 7, 13, 14,

ул. Кочубея 1,

Светофор:

ул. Маяковского – ул. Волынова.

КТП – 17 (работы на ПС)

17 декабря 10:00 до 19:00

Частный сектор: