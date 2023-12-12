В каких районах будут отключать электроэнергию до конца недели в Костанае
План работ Костанайской Горэлектросети с 13 по 17 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по этим адресам:
КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)
с 13 по 15 декабря с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3 -34,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-35,
- ул. Энергетиков 11а-35,
- ул. Миляева 1-22.
ТП – 416 (работы на ПС)
13 декабря с 10:00 до 18:00
- магазин «Золото Москвы»,
- «Эдем»,
- «Белый ветер»,
- мечеть.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45,
- пр. Абая 164,
- ул. Толстого 40,
- ул. 5 Апреля 67.
Светофор:
- пр. Аль-Фараби – пр. Абая,
- ул. Толстого – пр. Абая
ТП – 052 (работы на ПС)
13 декабря с 10:00 до 19:00
- кафе «Салтанат»,
- парикмахерская «Натали»,
- магазин «Гурман»,
- «Бирлик»,
- аптека «Фармаком».
Спальный сектор:
- ул. Текстильщиков 21, 23, 23а, 23/1,
- пр. Кобланды Батыра 38, 38а, 40, 40/1, 42, 42/1.
Светофор:
- пр. Кобланды Батыра – ул. Текстильщиков
ТП – 98 (работы на ПС)
14 декабря с 10:00 до 19:00
- ЧУ КИнЭУ им. М. Дулатова,
- центр «Star Line».
Частный сектор:
- ул. Строительная 21-53, 8/1,8/2, 41/1-41/12,
- ул. Чернышевского 30-67,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Рудненская 26/1-36/14, 39-82, 39/2-39/12,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Плеханова 48-98, 98/2-98/10, 59/1-59/5,61/1,61/2,63/1,
- ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 47/3-47/5, 49/1-49/6,
- ул. Лесная 1-50.
РП – 6 (работы на ПС)
15 декабря с10:00 до 19:00
- школа № 19,
- детский сад № 27,
- магазин «55»,
- «Пятерочка»,
- «Раузет»,
- «Мечта»,
- «Славянка»,
- аптека «Фармаком»,
- «Айболит № 79,
- ТОО «Алла»,
- сад-школа по ул. Гашека 2,
- департамент коррупции,
- дом – интернат по ул. Волынова, 1.
Спальный сектор:
- ул. Ворошилова 9, 9/1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
- ул. Мирошниченко 3,
- ул. Волынова 3, 5, 7, 13, 14,
- ул. Кочубея 1,
Светофор:
- ул. Маяковского – ул. Волынова.
КТП – 17 (работы на ПС)
17 декабря 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,
- ул. Шаяхметова 42-82,
- ул. Летунова 37-76, 54/1-54/17, 72/1-72/11,
- ул. Павлова 122-159, 157/1-157/12, 139/2-139/6, 141/3-141/9,
- ул. Бородина 40-72, 68/2-68/7.
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