Развитие придорожного сервиса стало темой для обсуждения на заседании акимата Костанайской области сегодня, 12 декабря. Что сейчас есть и что завтра появится для комфорта людей в пути?

Кадр из трансляции

- На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог общего пользования Костанайской области функционируют 134 объекта придорожного сервиса - АЗС, пункты торговли и питания, мотели и кемпинги, из которых на сегодняшний день 110 объектов, или 82%, соответствуют Национальному стандарту, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ, - 24 объекта не соответствуют нацстандарту по причине отсутствия или несоответствия санитарно-гигиенических узлов.

Но ситуация постепенно меняется - произведена реконструкция 5 АЗС с устройством благоустроенных теплых туалетов и минимаркетов, находятся эти станции около сел Озерное, Сарыколь, Аулиеколь, города Тобыл. В первом квартале 2023 года на 401-м км автодороги «Карабутак-Костанай» построена автозаправочная станция «QAZAQ OIL», в котором предусмотрены намазхана, минимаркет и благоустроенный туалет.

Докладчик добавил, что в рамках развития придорожного сервиса завершается строительство кемпинга вблизи поселка Тобыл на автодороге «Карабутак-Костанай», а также кафе в селе .Новонежинка на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган».