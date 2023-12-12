Про туалеты, которых на костанайских трассах не хватает до национального стандарта
Галина КАТКОВА
Развитие придорожного сервиса стало темой для обсуждения на заседании акимата Костанайской области сегодня, 12 декабря. Что сейчас есть и что завтра появится для комфорта людей в пути?
Кадр из трансляции
- На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог общего пользования Костанайской области функционируют 134 объекта придорожного сервиса - АЗС, пункты торговли и питания, мотели и кемпинги, из которых на сегодняшний день 110 объектов, или 82%, соответствуют Национальному стандарту, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ, - 24 объекта не соответствуют нацстандарту по причине отсутствия или несоответствия санитарно-гигиенических узлов.
Но ситуация постепенно меняется - произведена реконструкция 5 АЗС с устройством благоустроенных теплых туалетов и минимаркетов, находятся эти станции около сел Озерное, Сарыколь, Аулиеколь, города Тобыл. В первом квартале 2023 года на 401-м км автодороги «Карабутак-Костанай» построена автозаправочная станция «QAZAQ OIL», в котором предусмотрены намазхана, минимаркет и благоустроенный туалет.
Докладчик добавил, что в рамках развития придорожного сервиса завершается строительство кемпинга вблизи поселка Тобыл на автодороге «Карабутак-Костанай», а также кафе в селе .Новонежинка на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган».
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